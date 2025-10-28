James Rodríguez se acerca a la liga española; equipo toma ventaja para ficharlo

Uno de los grandes referentes de la Selección Colombia es sin duda James Rodríguez, el volante de 34 años que actualmente milita en el Club León de México, busca acabar la temporada de la mejor manera y seguir con buen ritmo pensando en lo que será el Mundial del 2026.

Sin embargo, ese objetivo tiene una tarea en el medio del camino, pues de acuerdo con medios mexicanos, el volante no renovará su contrato con ‘La Fiera’ y tendrá que firmar con otro equipo para el inicio del año 2026.

