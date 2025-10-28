Actualizado:
James Rodríguez se acerca a la liga española; equipo toma ventaja para ficharlo
Se prevé que el volante de la Selección Colombia salga del Club León a finales de este 2025.
Uno de los grandes referentes de la Selección Colombia es sin duda James Rodríguez, el volante de 34 años que actualmente milita en el Club León de México, busca acabar la temporada de la mejor manera y seguir con buen ritmo pensando en lo que será el Mundial del 2026.
Sin embargo, ese objetivo tiene una tarea en el medio del camino, pues de acuerdo con medios mexicanos, el volante no renovará su contrato con ‘La Fiera’ y tendrá que firmar con otro equipo para el inicio del año 2026.
Equipo de España tendría ventaja para contratar a James
En junio pasado ya se había informado acerca de un interés del Real Oviedo por fichar a James Rodríguez, sin embargo, el exjugador del Porto, Real Madrid y Bayern Múnich decidió permanecer en el Club León y así cumplir su contrato que vence en diciembre de este año.
Ahora, con la información de la salida de James del equipo ‘esmeralda’, mucho se habla del próximo destino del volante, donde nuevamente el Real Oviedo estaría interesado, así lo confirmó el periodista Julio César Cortés de ESPN, mencionando que el presidente del conjunto español está dispuesto a realizar una gran inversión en el próximo mercado de fichajes pensando en la permanencia, incluso el objetivo es formar un gran equipo que pueda alcanzar puestos en competencias europeas para la siguiente campaña.
James ha confesado su deseo de vivir en España
El talentoso mediocampista ofensivo ha mencionado en varias ocasiones que le gustaría vivir en suelo español, lugar donde tiene varias propiedades desde su paso por el Real Madrid, por eso, el Real Oviedo tendría una ventaja si quiere ficharlo, teniendo en cuenta además que este conjunto español pertenece a Grupo Pachuca al igual que el Club León, así que seguramente el cuadro ‘esmeralda’ buscará que James sea transferido allí sabiendo de todo lo que puede aportar el colombiano.
Por otro lado, rumores apuntan que el Valencia también podría poner una oferta sobre la mesa de James Rodríguez, quien a final de cuentas decidirá la mejor opción pensando en tener protagonismo y acumular minutos para llegar con buen ritmo al Mundial 2026.
