James Rodríguez y León se hunden en la Liga Mx
El equipo del colombiano llegó a seis partidos sin ganar en la Liga Mx.
El Club León y el colombiano James David Rodríguez pasan por un mal momento en el torneo Apertura de la Liga Mx al llegar en la noche del sábado 18 de octubre a seis jornadas sin ganar en el certamen.
En esta oportunidad, el conjunto 'esmeralda' fue superado por el Santos Laguna con marcador de 0-2 en condición de visita en duelo válido por la fecha 13.
De esta manera, León registra empates con Tigres y Mazatlán y derrotas antes Tijuana, Juárez, Toluca y Santos desde que superó a Querétaro el pasado 30 de agosto.
León se complica en la tabla
Con el resultado frente a Santos, el Club León quedó por fuera de los puestos de clasificación, por lo menos al play-in.
El equipo del colombiano se ubica en la posición 14 con 12 puntos, después de tres victorias, tres empates y siete derrotas.
En la próxima fecha, el Club León y James Rodríguez visitarán el miércoles 22 de octubre a Atlas en la fecha 14 del torneo Apertura de la Liga Mx.
¿Cómo le fue a James en la derrota de León?
El colombiano James David Rodríguez fue titular y capitán en la derrota del Club León ante Santos. El mediocampista fue el jugador mejor calificado de su equipo al recibir una puntuación de 7,6 por parte del portal internacional Sofascore.
A Rodríguez se le vio como el jugador más desequilibrante de los esmeraldas al poner en varias ocasiones a sus compañeros en posición de gol, pero estos no contaron con la capacidad para definir.
Entre las estadísticas más importantes de James están siete pases clave, tres remates y tres recuperaciones de balón.
