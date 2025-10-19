James Rodríguez y León se hunden en la Liga Mx

El Club León y el colombiano James David Rodríguez pasan por un mal momento en el torneo Apertura de la Liga Mx al llegar en la noche del sábado 18 de octubre a seis jornadas sin ganar en el certamen.

En esta oportunidad, el conjunto 'esmeralda' fue superado por el Santos Laguna con marcador de 0-2 en condición de visita en duelo válido por la fecha 13.

De esta manera, León registra empates con Tigres y Mazatlán y derrotas antes Tijuana, Juárez, Toluca y Santos desde que superó a Querétaro el pasado 30 de agosto.