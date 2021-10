James Rodríguez y una decisión contundente tras debutar en el Al-Rayyan

No fue el debut soñado de James Rodríguez en la derrota del Al-Rayyan por 3-0 ante Al Duhail SC, partido válido por la Qatar Stars League. El rendimiento del colombiano, que hace 5 meses no tenía un partido oficial, no fue el mejor, pero el 'cafetero' sabe bien que hará en los próximos juegos.

Puede ver: Pese al mal debut, James está próximo a disputar su primer título con Al Rayyan

La decisión contundente del volante 'cafetero' es pelear por recuperar su buen nivel sin importar las críticas que le lleguen de todas partes. Esto teniendo en cuenta los señalamientos por parte de la prensa de Inglaterra que aseguró que el futbolista "tocó fondo".

Rodríguez hace caso omiso a lo que dicen y cree que puede mejorar su nivel en el fútbol de Qatar, llevar al equipo Al-Rayyan a una mejor posición en la tabla del torneo y mejorar su condición física para dejar atrás las lesiones y ser convocado nuevamente a la Selección Colombia, donde espera aportar su fútbol en pro de la clasificación al Mundial de Fútbol.

Entretanto, a James se le vio falto de ritmo competitivo, era lógico por el tiempo que duró fuera de las canchas; sin embargo, mostró destellos de su técnica cada vez que tocaba un balón. Se espera que en los siguientes juegos mejore cada vez más y esté en plenas condiciones en noviembre para ser tenido en cuenta en la lista de llamados por Reinaldo Rueda.

Lea también: "Cuando te das cuenta que peleas el descenso en Qatar": burlas no paran tras debut de James

Para el próximo mes la 'Tricolor' disputará dos juegos por la clasificatoria. El primero será ante Brasil el 11 de noviembre, mientras que el 16 recibirá a Paraguay, también el mismo mes.