James Rodríguez ya tiene nuevo técnico en León: ¿de quién se trata?

James Rodríguez se quedó sin técnico en el Club León hace pocos días cuando se dio la salida de Eduardo Berizzo, quien terminó su vínculo con el equipo mexicano tras los malos resultados obtenidos.

Después de muchos rumores, León hizo oficial en la tarde de este lunes a su nuevo entrenador y es un viejo conocido para esta institución.

Bien, pues se trata de Ignacio Ambríz, quien ya dirigió a este equipo entre 2018 y 2021. Jugó en total de 114 partidos y dejó un rendimiento del 60%.

Asimismo, obtuvo un título de Liga en 2020.