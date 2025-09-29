Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 13:44
James Rodríguez ya tiene nuevo técnico en León: ¿de quién se trata?
Club León ya hizo la noticia oficial en las últimas horas.
James Rodríguez se quedó sin técnico en el Club León hace pocos días cuando se dio la salida de Eduardo Berizzo, quien terminó su vínculo con el equipo mexicano tras los malos resultados obtenidos.
Después de muchos rumores, León hizo oficial en la tarde de este lunes a su nuevo entrenador y es un viejo conocido para esta institución.
Bien, pues se trata de Ignacio Ambríz, quien ya dirigió a este equipo entre 2018 y 2021. Jugó en total de 114 partidos y dejó un rendimiento del 60%.
Asimismo, obtuvo un título de Liga en 2020.
Ambriz y James no han tenido una relación cercana, pero se espera que en los próximos días se conozcan más detalles de cómo será el ritmo con este nuevo cuerpo técnico.
El debut de Ambriz como entrenador será el próximo sábado 4 de octubre en condición de local y ante Toluca. Este compromiso corresponde a la fecha 12 de la Liga MX.
