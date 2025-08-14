Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 08:15
James sacude la tranquilidad del León: nuevo problema para su renovación
James Rodríguez ja mostrado una baja de nivel notable en la Liga MX.
La etapa de James Rodríguez en el Club León parece estar llegando a su punto final. En las últimas horas, un reconocido periodista mexicano reveló que el mediocampista colombiano no renovará su contrato y que su salida, prevista para enero de 2026, es prácticamente un hecho. Las razones apuntan principalmente a su estado físico y a un rendimiento que ya no se encuentra al nivel esperado por el club y su afición.
Desde su llegada a León, James fue considerado una apuesta ambiciosa. La directiva invirtió una suma considerable para fichar a un jugador con trayectoria en clubes de élite y reconocimiento internacional. Sin embargo, el tiempo ha mostrado que las expectativas iniciales no se han cumplido en su totalidad. El desgaste físico y la irregularidad en su continuidad han generado dudas sobre su capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel en la Liga MX.
Lea también: Berizzo le mete presión a James: León encontró su posible reemplazo
En otras noticias
¿Cuál ha sido el mejor capitán en la Selección Colombia?
El rendimiento del mediocampista ha sido objeto de análisis en los últimos meses. Aunque su calidad técnica sigue intacta, las exigencias físicas del fútbol mexicano han dejado en evidencia ciertas limitaciones. Su capacidad para sostener el ritmo de juego, mantener intensidad y participar activamente durante los 90 minutos ha sido inferior a la de otros compañeros, lo que ha influido en la decisión de no extender su contrato más allá de enero.
La situación se agrava al considerar el historial reciente de lesiones. Hace pocos días, James fue descartado para el compromiso contra Monterrey, ni siquiera asistió al estadio, debido a una molestia muscular. Este tipo de ausencias han sido frecuentes en el último año, lo que ha afectado su regularidad y su aporte en partidos clave. Si bien el tiempo estimado de recuperación es corto, estas pausas repetitivas han mermado su protagonismo y confianza en el campo.
En este contexto, el Club León ha decidido no ofrecer una renovación, dejando que el jugador cumpla su contrato y quede libre a comienzos de 2026. La decisión no solo se basa en su presente deportivo, sino también en la proyección futura. Mantener a James significaría seguir apostando por un futbolista que, aunque talentoso, ha tenido dificultades para sostener un alto nivel de exigencia física y para garantizar continuidad.
Para el colombiano, el panorama no es sencillo. Encontrar un club que le ofrezca un salario alto, estabilidad y respaldo total no será fácil. En León, ha contado con el apoyo de la directiva y el cuerpo técnico, además de una afición que lo recibió con entusiasmo. Sin embargo, fuera de México, las opciones pueden ser más limitadas, especialmente en ligas que demanden un esfuerzo físico similar o mayor al que ya enfrenta.
El paso de James por el fútbol mexicano deja sensaciones encontradas. Por un lado, su llegada elevó el perfil internacional del León y aportó jerarquía a la plantilla. Por otro, su irregularidad física impidió que se consolidara como el líder absoluto que muchos imaginaban. Los antecedentes de sus últimos clubes, donde también tuvo problemas de continuidad, parecen repetirse en esta etapa.
⚽✨ ¡Jamesmanía en León! James Rodríguez firmó autógrafos para 100 afortunados aficionados en el Estadio León. El ingreso requería comprar productos oficiales por 2 mil pesos. https://t.co/HkYQ3Lcr7y— El Sol de León (@soldleon) August 14, 2025
A nivel de Selección Colombia, su presente también genera interrogantes. Aunque sigue siendo un referente histórico y un jugador capaz de marcar diferencias, las ausencias prolongadas y las dificultades físicas podrían afectar su convocatoria en un futuro cercano. El cuerpo técnico cafetero sigue de cerca su evolución, consciente de que un James en plenitud es un activo valioso, pero un James limitado físicamente representa un riesgo en torneos de alta exigencia.
Le puede interesar: Otra figura de Selección Colombia cambió de equipo: fichaje confirmado en Francia
En definitiva, el vínculo entre James Rodríguez y el Club León se encamina a su desenlace natural. Lo que empezó como una apuesta millonaria y cargada de ilusión podría cerrar con un adiós marcado por la prudencia y el realismo. El colombiano afronta ahora un tramo final en el que deberá demostrar que todavía puede competir al más alto nivel y que su talento, pese a las dificultades, sigue teniendo un lugar en el fútbol internacional.
Fuente
Antena 2