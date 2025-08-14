James sacude la tranquilidad del León: nuevo problema para su renovación

El rendimiento del mediocampista ha sido objeto de análisis en los últimos meses. Aunque su calidad técnica sigue intacta, las exigencias físicas del fútbol mexicano han dejado en evidencia ciertas limitaciones. Su capacidad para sostener el ritmo de juego, mantener intensidad y participar activamente durante los 90 minutos ha sido inferior a la de otros compañeros, lo que ha influido en la decisión de no extender su contrato más allá de enero.

La situación se agrava al considerar el historial reciente de lesiones. Hace pocos días, James fue descartado para el compromiso contra Monterrey, ni siquiera asistió al estadio, debido a una molestia muscular. Este tipo de ausencias han sido frecuentes en el último año, lo que ha afectado su regularidad y su aporte en partidos clave. Si bien el tiempo estimado de recuperación es corto, estas pausas repetitivas han mermado su protagonismo y confianza en el campo.

En este contexto, el Club León ha decidido no ofrecer una renovación, dejando que el jugador cumpla su contrato y quede libre a comienzos de 2026. La decisión no solo se basa en su presente deportivo, sino también en la proyección futura. Mantener a James significaría seguir apostando por un futbolista que, aunque talentoso, ha tenido dificultades para sostener un alto nivel de exigencia física y para garantizar continuidad.

Para el colombiano, el panorama no es sencillo. Encontrar un club que le ofrezca un salario alto, estabilidad y respaldo total no será fácil. En León, ha contado con el apoyo de la directiva y el cuerpo técnico, además de una afición que lo recibió con entusiasmo. Sin embargo, fuera de México, las opciones pueden ser más limitadas, especialmente en ligas que demanden un esfuerzo físico similar o mayor al que ya enfrenta.

El paso de James por el fútbol mexicano deja sensaciones encontradas. Por un lado, su llegada elevó el perfil internacional del León y aportó jerarquía a la plantilla. Por otro, su irregularidad física impidió que se consolidara como el líder absoluto que muchos imaginaban. Los antecedentes de sus últimos clubes, donde también tuvo problemas de continuidad, parecen repetirse en esta etapa.