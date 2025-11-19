James se acerca: ¿A cuántos goles está de Falcao como máximo goleador?

Terminó la Fecha FIFA para la Selección Colombia con vibrantes partidos para medir el terreno en busca de conseguir regularidad de cara al Mundial de 2026. Enfrentaron a las selecciones oceánicas de Nueva Zelanda y de Australia y sacaron dos victorias importantes ante combinados nacionales mundialistas.

Colombia superó 2-1 a Nueva Zelanda y 3-0 a Australia. En el último compromiso, James David Rodríguez fue una de las grandes figuras guiando la victoria con una pena máxima que no dilapidó y que abrió el camino para golear a su rival y cerrar un 2025 invicto en sus nueve recientes encuentros.

Pero, James Rodríguez sigue sin creer en nadie acercándose nada más ni nada menos que a la marca de Radamel Falcao García que, de momento, es el máximo goleador histórico de la Selección Colombia. James, por ahora es el segundo, pero en cuestión de un año podría superarlo, seguramente en el Mundial.

EL RÉCORD DE FALCAO GARCÍA QUE PERSIGUE JAMES RODRÍGUEZ

Con el gol de penal, el volante colombiano no solo arrancó la cuota goleadora de tres tantos de Colombia frente a Australia, sino que estira la estadística de goles con la Selección colombiana y poco a poco, se acerca a la firma de Falcao García que marcó 36 tantos.

Falcao tiene el anhelo de volver a seguir dando de qué hablar con la Selección Colombia, pero, desde que salió de Millonarios en el segundo semestre del 2025, no ha firmado con ningún club hasta ahora y eso puede complicar su presencia en el combinado nacional. Por ahora, sigue afianzándose con 36 goles, pero James presiona con una diferencia de apenas cinco tantos.

Gracias a la anotación frente a la selección de Australia, James Rodríguez llegó a los 31 tantos con la Selección Colombia y sigue presionando en la pelea por hacer historia superando a Falcao García. Atrás está Luis Díaz, que le quedan varios años para seguir dando de qué hablar con el seleccionado ‘Tricolor’ para ponerse al frente en el escalafón en unos años.

En ese orden de ideas, al volante ex Real Madrid le quedan apenas cinco tantos para igualar la marca de Falcao y seis para poder superarlo. Tendrá la Fecha FIFA de marzo y el Mundial para acercarse y superar al ‘Tigre’, pues, poco a poco se le va acabando el tiempo con la Selección Colombia.