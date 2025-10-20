James se aleja de México y León: nueva pista sobre su equipo para 2026

James Rodríguez ha vuelto a ser una de las noticias en León. El volante colombiano, capitán de la Selección, parece tener todo listo para abandonar al equipo fiero, club al que llegó como uno de los grandes refuerzos de la Liga MX.

Sin embargo, la continuidad del cucuteño se ha vuelto cada vez más incierta y ya se habla de propuestas concretas que podrían marcar su salida en el próximo mercado. Las fuentes consultadas dentro del entorno esmeralda confirman que León ha recibido los primeros acercamientos por el fichaje del mediocampista.

Entre los clubes que han manifestado interés aparecían Monterrey y Pachuca, dos instituciones con proyectos ambiciosos que buscan reforzarse con figuras de peso para la temporada 2026. Sin embargo, todo apunta que tras las últimas semanas el destino del cafetero podría estar fuera de México.

James ha tenido un paso con una mezcla de destellos de talento y dificultades para consolidarse. A pesar de algunos partidos destacados, el futbolista de 33 años no ha podido convertirse en el líder absoluto que la directiva esperaba y los resultados en el Apertura no han sido los mejores para el equipo.

Uno de los factores determinantes en este escenario es la evidente distancia con Ignacio Ambriz, nuevo DT de los esmeraldas. Según se ha revelado, el vínculo entre ambos no ha sido el mejor desde el primer momento y nada apunta a que pueda cambiar pronto.

Desde el entorno del León no han querido confirmar ni desmentir los rumores, aunque reconocen que las conversaciones existen, pero los deseos del técnico no son seguir con el cafetero: “Lo que me dicen es que no se va a quedar y Ambriz va a terminar el torneo con lo que tiene”, apuntaban desde el Diario Récord.

Además, según las revelaciones, el colombiano ya tendría algunas propuestas sobre la mesa para irse a la MLS. En León saben que el contrato de James no es accesible económicamente y por ello, la balanza se inclina a su salida: “Veremos si León hace el esfuerzo, pero todo indica que no va a renovar”.

Así, el destino del talentoso mediocampista cafetero vuelve a estar en el centro del debate. Lo que está claro es que James Rodríguez podría estar viviendo sus últimos meses con la camiseta esmeralda, en un movimiento que sacudiría nuevamente el mercado de la Liga MX.