James se cansa de su presente en León: "creen que tengo que hacer todo"

James Rodríguez volvió a ser el centro de atención por sus declaraciones sobre el papel que desempeña en León y la presión que recibe. El mediocampista colombiano, figura y capitán, aprovechó una entrevista con el programa El Guardián para dejar claro que su intención es ayudar al conjunto, pero no cargar con toda la responsabilidad en los momentos decisivos.

La importancia del trabajo colectivo fue uno de los ejes de su discurso. James destacó que el fútbol no depende de un solo jugador y que, a pesar de que siempre busca rendir al máximo, el éxito se logra con la suma de todos los esfuerzos. “Creo que he dado todo para poder ganar, poder pasar, y en el último torneo nos hemos quedado cortos, he hecho todo para poder pasar, pero el fútbol es todos, no es uno solo, como por ahí piensan que yo debo hacer absolutamente todo, pero yo quiero es ayudar a que el equipo gane”, expresó el volante, dejando entrever su compromiso y al mismo tiempo la necesidad de un respaldo colectivo.

En su análisis también reconoció que las expectativas sobre su rendimiento son altas, algo habitual por su trayectoria y jerarquía. Sin embargo, James remarcó que su rol no debe confundirse con el de único salvador. Su objetivo es aportar calidad y experiencia, pero el resultado final depende de la sincronía entre todos los jugadores. Con esto, envió un mensaje directo a quienes esperan que él resuelva los partidos por sí solo, recordando que el fútbol moderno exige coordinación táctica y mental en todo el plantel.

Otro aspecto fundamental en su intervención fue su estado físico. Tras superar una molestia en la pierna izquierda que le impedía patear con normalidad, el jugador confirmó que está plenamente recuperado. “Cuando el cuerpo habla tienes que tener cuidado, preferí cuidarme con eso… ya estoy bien”, explicó, demostrando la madurez necesaria para priorizar su salud y así rendir al máximo nivel cuando esté en condiciones óptimas.

Desde una perspectiva táctica, James Rodríguez también se refirió a su ubicación en el campo. A pesar de su capacidad goleadora, señaló que el esquema de juego de León lo mantiene más retrasado de lo que solía estar en otros equipos. “He tenido chances de hacer más goles, que no se ha dado mucho, pero soy alguien que le gusta meter goles también; el modo de juego que hemos tenido hace que yo esté un poco más lejos del arco, no como en otras partes que estoy un poco más cerca, para mí es bueno también”, comentó. Esta reflexión evidencia que su participación no se limita a definir, sino a crear y articular el juego desde zonas más alejadas del área.

Asimismo, el capitán del León dejó un comentario llamativo sobre la percepción que tienen los rivales cuando lo enfrentan. Según él, los porteros suelen estar especialmente motivados a la hora de impedirle anotar. “Es verdad que no he hecho muchos goles, pero creo que he tenido chances de hacer goles; en algunas jugadas todos los porteros se juegan algo grande en contra mía, eso es un plus”, señaló entre risas, dejando ver que su reputación sigue generando respeto en el continente.

Estas declaraciones de James Rodríguez no solo reflejan su madurez profesional, sino también un claro mensaje de liderazgo compartido. Su intención es reforzar la idea de que cada jugador debe asumir su cuota de responsabilidad, y que los triunfos colectivos se consiguen con un trabajo equilibrado entre todas las líneas del equipo. Lejos de victimizarse, el colombiano reivindica su rol con autocrítica y convicción.

De cara al cierre de la temporada, el objetivo del exjugador del Real Madrid es claro: recuperar su mejor versión física y futbolística, y ayudar al León a pelear en la parte alta de la tabla. Su capacidad de generar juego y su experiencia internacional son cartas clave para un equipo que necesita contundencia y solidez en las fases decisivas del torneo.