James se cansa de todo en León: problemas con su nuevo técnico

Durante la derrota 2-0 ante el cuadro rojinegro, el volante colombiano fue titular y tuvo un rendimiento aceptable dentro de un conjunto que no termina de encontrar su mejor versión.

Sin embargo, el momento clave llegó al minuto 60, cuando el técnico Ignacio Ambriz decidió sustituir a James Rodríguez por el panameño Ismael Díaz, buscando, según explicó, “mayor verticalidad y ritmo en ataque”. Esa decisión no cayó bien en el jugador, que abandonó el campo con gesto serio y visible malestar.

Aunque la explicación del estratega apuntó a un ajuste táctico, versiones cercanas al club aseguran que también influyó una sobrecarga muscular que el colombiano arrastra desde jornadas anteriores.

El cuerpo técnico habría intentado prevenir una lesión, pero el propio James entendió la sustitución como una muestra de desconfianza. Posteriormente, los asistentes del entrenador tuvieron que dialogar con el mediapunta para aclarar lo ocurrido y evitar un conflicto mayor dentro del vestuario.

La conexión entre Ambriz y James parece atravesar un momento delicado. Los constantes cambios en su rol dentro del campo, sumadas a los discretos resultados del equipo, habrían afectado la confianza mutua. Varios medios mexicanos sostienen que la comunicación interna no ha sido la mejor y que el tema incluso llegó a dividir opiniones dentro del grupo.

En caso de que el colombiano no pueda mantener la continuidad deseada, el estratega consideraría dar más protagonismo a alternativas ofensivas diferentes en el cierre de la Liga MX.

Más allá del incidente, la prensa mexicana también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el jugador esté evaluando su permanencia en la institución. Aunque semanas atrás se habló de una posible renovación, los últimos resultados y las diferencias con el cuerpo técnico habrían frenado las negociaciones.