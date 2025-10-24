Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 09:51
James se cansa de todo en León: problemas con su nuevo técnico
James Rodríguez podría estar viviendo sus últimos partidos como jugador de León.
El ambiente en el Club León parece volverse cada vez más tenso, especialmente tras el último partido frente al Atlas, en el que James Rodríguez habría mostrado su descontento al ser reemplazado antes del cierre del encuentro.
Lea también: Ambriz explicó el por qué de la sustitución de James Rodriguez con León
La situación genera preocupación dentro del equipo y abre interrogantes sobre el futuro del talentoso mediocampista, quien atraviesa un momento irregular en el apertura mexicano. Todo esto en medio de las dudas sobre la renovación del capitán colombiano con el elenco azteca.
En otras noticias
¿Carrascal vive su mejor momento en Flamengo?
Durante la derrota 2-0 ante el cuadro rojinegro, el volante colombiano fue titular y tuvo un rendimiento aceptable dentro de un conjunto que no termina de encontrar su mejor versión.
Sin embargo, el momento clave llegó al minuto 60, cuando el técnico Ignacio Ambriz decidió sustituir a James Rodríguez por el panameño Ismael Díaz, buscando, según explicó, “mayor verticalidad y ritmo en ataque”. Esa decisión no cayó bien en el jugador, que abandonó el campo con gesto serio y visible malestar.
Aunque la explicación del estratega apuntó a un ajuste táctico, versiones cercanas al club aseguran que también influyó una sobrecarga muscular que el colombiano arrastra desde jornadas anteriores.
El cuerpo técnico habría intentado prevenir una lesión, pero el propio James entendió la sustitución como una muestra de desconfianza. Posteriormente, los asistentes del entrenador tuvieron que dialogar con el mediapunta para aclarar lo ocurrido y evitar un conflicto mayor dentro del vestuario.
La conexión entre Ambriz y James parece atravesar un momento delicado. Los constantes cambios en su rol dentro del campo, sumadas a los discretos resultados del equipo, habrían afectado la confianza mutua. Varios medios mexicanos sostienen que la comunicación interna no ha sido la mejor y que el tema incluso llegó a dividir opiniones dentro del grupo.
En caso de que el colombiano no pueda mantener la continuidad deseada, el estratega consideraría dar más protagonismo a alternativas ofensivas diferentes en el cierre de la Liga MX.
Más allá del incidente, la prensa mexicana también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el jugador esté evaluando su permanencia en la institución. Aunque semanas atrás se habló de una posible renovación, los últimos resultados y las diferencias con el cuerpo técnico habrían frenado las negociaciones.
#J14 | #AP25— Club León (@clubleonfc) October 23, 2025
45’ Ya comienza el segundo tiempo.
🦊 1-0 🦁 pic.twitter.com/y2HSL4WF3L
Todo apunta a que James podría estar valorando un cambio de aires para la próxima temporada, especialmente si el León no logra clasificar al play-in del campeonato. El cafetero tendría entre sus opciones otros equipos de la Liga MX o un salto a la MLS.
Le puede interesar: Figura de Selección Colombia sub20 firmó contrato con el León de James
La reacción de James Rodríguez, más allá de lo emocional, refleja la frustración por no poder cumplir el rol de protagonista. Se espera que una vez se defina la suerte del equipo en la liga, el colombiano y la directiva se reúnan para resolver su futuro.
Fuente
Antena 2