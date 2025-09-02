Actualizado:
James se juega sus opciones: tres clubes que lo quieren al salir del León
James Rodríguez se perfila como candidato para dejar León al término de la temporada 2025.
James Rodríguez genera cada vez más debate por su futuro en 2026. El volante cucuteño, que actualmente viste los colores del Club León, está cerca de terminar su vínculo contractual y todavía no hay señales de continuidad. La expectativa crece entre los aficionados, pues el jugador ya dejó claro que escuchará opciones: “Ya se hablará de eso; si no tienen la idea de seguir, tomaré otro camino”, advirtió recientemente.
La situación contractual del colombiano se vuelve aún más interesante porque su acuerdo con el equipo mexicano finaliza el 31 de diciembre de 2025. Hasta el momento, la institución no ha mostrado intenciones concretas de extender el compromiso, lo que deja al futbolista en la antesala de nuevas oportunidades en escenarios de primer nivel.
En el radar aparecen varios destinos con opciones reales. Uno de los que más fuerza ha tomado es Rayados de Monterrey, un club con capacidad económica y deportiva para seducirlo. Allí podría coincidir con viejos conocidos, como Sergio Ramos, excompañero en el Real Madrid. Además, la liga mexicana ofrece competitividad y exposición mediática, factores que se ajustan a las necesidades de un jugador de su categoría.
Otra alternativa que ha despertado interés es el Real Oviedo. El equipo español, que forma parte del grupo Pachuca, comparte nexos con la dirigencia de León y podría facilitar su regreso al fútbol europeo. La posibilidad de jugar en España, incluso en un club con proyectos de crecimiento, ilusiona tanto a James como a sus seguidores, que sueñan con verlo nuevamente en el Viejo Continente.
La opción de la Major League Soccer (MLS) también suena con fuerza. El mediocampista ha reconocido en varias ocasiones su cercanía con Estados Unidos, tanto por razones familiares como por afinidad con el país. El atractivo de equipos como Inter Miami, donde podría coincidir con figuras de renombre, o Real Salt Lake, que también ha mostrado interés, lo convierten en un posible fichaje de impacto para la liga norteamericana.
En paralelo, algunos rumores han vinculado al jugador con clubes de Sudamérica. Nombres como Junior de Barranquilla en Colombia y Boca Juniors en Argentina han aparecido en la conversación. Sin embargo, la falta de claridad sobre la proyección internacional de estas opciones hace que pierdan fuerza frente a mercados más sólidos como México, España o Estados Unidos.
La decisión final no solo dependerá de los números, sino también de su objetivo a corto plazo: llegar en plena forma al Mundial 2026, que se disputará precisamente en Norteamérica. Allí, James buscará dejar su huella en la que podría ser su última gran cita con la Selección Colombia.
En conclusión, el destino del creativo cucuteño sigue abierto. Entre la continuidad en México, el regreso a Europa o la aventura en la MLS, lo cierto es que a sus 34 años mantiene intacta la capacidad de generar expectación. Lo que decida no solo marcará el rumbo de su carrera, sino también el desenlace de un legado que todavía tiene capítulos por escribir.
