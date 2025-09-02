James se juega sus opciones: tres clubes que lo quieren al salir del León

En el radar aparecen varios destinos con opciones reales. Uno de los que más fuerza ha tomado es Rayados de Monterrey, un club con capacidad económica y deportiva para seducirlo. Allí podría coincidir con viejos conocidos, como Sergio Ramos, excompañero en el Real Madrid. Además, la liga mexicana ofrece competitividad y exposición mediática, factores que se ajustan a las necesidades de un jugador de su categoría.

Otra alternativa que ha despertado interés es el Real Oviedo. El equipo español, que forma parte del grupo Pachuca, comparte nexos con la dirigencia de León y podría facilitar su regreso al fútbol europeo. La posibilidad de jugar en España, incluso en un club con proyectos de crecimiento, ilusiona tanto a James como a sus seguidores, que sueñan con verlo nuevamente en el Viejo Continente.

La opción de la Major League Soccer (MLS) también suena con fuerza. El mediocampista ha reconocido en varias ocasiones su cercanía con Estados Unidos, tanto por razones familiares como por afinidad con el país. El atractivo de equipos como Inter Miami, donde podría coincidir con figuras de renombre, o Real Salt Lake, que también ha mostrado interés, lo convierten en un posible fichaje de impacto para la liga norteamericana.

En paralelo, algunos rumores han vinculado al jugador con clubes de Sudamérica. Nombres como Junior de Barranquilla en Colombia y Boca Juniors en Argentina han aparecido en la conversación. Sin embargo, la falta de claridad sobre la proyección internacional de estas opciones hace que pierdan fuerza frente a mercados más sólidos como México, España o Estados Unidos.