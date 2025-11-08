James se quiere despedir por lo alto: asistencia de lujo en León

Llega a su fin la primera fase de la Liga MX de apertura 2025 y junto con ello también se confirman a los primeros eliminados de esta instancia, en donde justamente están dos de los protagonistas de la fecha 17 que se juega en el Estadio Nou Camp, León y Puebla.

Este duelo se jugó de manera reglamentaria a pesar de ya no tener oportunidades de clasificar a la 'liguilla' y puede llegar a ser el último de James Rodríguez con la camiseta de la 'fiera', ya que no renovaría su contrato cuando venza en diciembre. Aún así el '10' de la Selección Colombia y capitán de León quiere dejar todo de sí mismo hasta el último momento y lo demostró marcando una asistencia magistral para marcar el 1-1 parcial del partido.

Asistencia como con la mano de James Rodríguez para que León empate

León tuvo la oportunidad de auspiciar como local en lo que sería la última jornada de la primera fase de la competencia, un partido significativo si se toma en cuenta la situación vigente que hay con el colombiano, James Rodríguez, a quien ya no se le tomaría en cuenta para la temporada 2026, tal como se ha dado a conocer recientemente.

El cuadro local estaba obligado a ganar, no solamente para despedirse con tres puntos en su casa y darle una última alegría a sus hinchas, sino también para dejar una buena imagen con James Rodríguez. Aún así, Puebla pensó en arruinarle los planes y pegó primero en el marcador con anotación de Alejandro Orozco sobre el minuto 15.