¿James se retirará de la Selección Colombia después del Mundial 2026?
James logró su tercera clasificación con la Selección Colombia para una Copa del Mundo.
La historia de James Rodríguez con la Selección Colombia ha estado marcada por un camino de alegrías y tristezas como uno de los principales referentes del combinado nacional. Desde su llegada a la absoluta en 2012, el cucuteño se fue consolidando como una de las piezas claves del equipo de todos.
Tras lograr la clasificación para el Mundial 2026, el capitán del conjunto cafetero dejó una imagen que abrió muchas dudas sobre lo que pasará con su presencia en el combinado nacional. Su posición de sentarse solo en el césped del Metropolitano al terminar el partido fue tomada por muchos como una despedida del estadio, que más veces lo vio usar la camiseta tricolor.
¿Qué pasará con James en la Selección Colombia tras el Mundial 2026?
Con la clasificación para la cita orbital de los Estados unidos, el mediocampista del León jugará su tercera Copa del Mundo tras jugar las ediciones de Brasil en 2014 y Rusia en 2018. Sin embargo, todo hace pensar que tras el verano del próximo año, la probabilidad de ver al ex Real Madrid con la tricolor es muy baja.
James Rodríguez no lo confirmó, pero su etapa como futbolista de la Selección Colombia está a punto de terminar. El 10 sabe que para el inicio de la próxima Eliminatoria estará cerca de los 40 años y el recambio natural del equipo cafetero lo pondría lejos de ser llamado. Las condiciones físicas obligarán a una renovación titular en la que el 10' ya no iniciará el ciclo mundialista.
Teniendo en cuenta esto, James jugará sus últimos partidos con el combinado nacional en los Estados Unidos. Después de la Copa del Mundo, el volante surgido en Envigado junto a David Ospina y Camilo Vargas harán parte de los jugadores que dirán adiós a lucir los colores del combinado cafetero. Un hecho que, incluso, los tres futbolistas dejaron evidenciado con una fotografía especial tras el duelo contra Bolivia.
En cuenta a su retiro como profesional, James puede tener unos años más en el camino. Sin embargo, el 10' ha reconocido en varias entrevistas que no tiene pensado jugar profesionalmente hasta una edad muy avanzada. Para el crack del equipo colombiano, su objetivo es dejar un buen recuerdo y dedicar su vida después del fútbol a las actividades empresariales que maneja.
