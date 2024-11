James sentenciado en España: confirman fecha y motivos de su salida del Rayo Vallecano

James Rodríguez hizo todo lo posible para salir de Sao Paulo en uno de los calvarios que vivió por las recurrentes peleas con Luis Zubeldía y la interna del club que se había dañado completamente con el volante colombiano. Como había sido habitual, duró poco en Brasil con el anhelo de regresar al balompié europeo.

Italia y España podían ser el destino de James Rodríguez con miras a apuntarle a Madrid. Atlético, Valencia y el Rayo Vallecano soñaron con la posibilidad de contar con el colombiano y fue el elenco de Vallecas el que se quedó con los servicios del mejor jugador de la Copa América.

Hicieron un gran esfuerzo económico para quedarse con James, pero la interna poco a poco se empezó a romper con Iñigo Pérez. El joven estratega empezó a relegar a Rodríguez, que ha tenido pocos minutos en cancha y de manera sorpresiva, fue borrado hasta de la Copa del Rey por una lesión cuando se esperaba que podía jugar.

Sin embargo, la ausencia de James Rodríguez que sorprende bastante y que revive malas historias del colombiano tenían su motivo dentro del elenco vallecano, principalmente porque nunca fue deseado por el cuerpo técnico, mientras que era la ambición de los altos cargos y de los directivos.

SENTENCIAN EL FUTURO DE JAMES RODRÍGUEZ

En el programa El Chiringuito de Jugones, Marcos Vicente y Edu Aguirre, este último, muy cercano al entorno de James Rodríguez, avisaron lo que está pasando con el colombiano, “tienes al mejor jugador de la Copa América y no va a jugar. Lo está haciendo muy bien sin él, pero la hinchada del Rayo lo pide”, iniciaron los periodistas.

Rayo vive un buen presente sin el colombiano, pero igual sale la pregunta de por qué lo ficharon. La exigencia física de España parecen comprometerlo, pero la verdadera razón pasa por la relación que tiene con Iñigo Pérez. Edu Aguirre sentenció, “no sé si es algo personal, pero la realidad es que Iñigo Pérez, entrenador del Rayo no ha tenido ni una reunión con James. Ni una sola charla. No ha hablado de por qué no ha sido titular, ni en dónde lo necesita en el campo de juego”.

Con este panorama, Rayo Vallecano no descartaría la salida del colombiano en el próximo mercado de fichajes. La interna parece romperse, es sentenciado por el director técnico que nunca lo pidió y se convirtió en un fichaje deseado por el presidente, Raúl Martín Presa.