Luis Díaz y James en la fecha 17 en las Eliminatorias
AFP
Fútbol
Actualizado:
Dom, 12/10/2025 - 14:20

James sigue haciendo historia alcanzó impresionante cifra con Colombia

El 10 colombiano cada vez asegura más su lugar en la historia del futbol.

Colombia ayer ganó, gustó y goleó en su partido amistoso frente a México, una contundente victoria 4-0 en Arlington que dejó muy buenas sensaciones para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Una de las figuras del partido fue el 10 de la selección Colombia, James jugó un gran encuentro en el que terminó con dos asistencias. 

El jugador de León consiguió superar una marca histórica que tenía el Pibe Valderrama. 

James superó al Pibe

James Rodríguez ha alcanzado otra marca histórica con la Selección Colombia: con su última asistencia, superó a Carlos “El Pibe” Valderrama como máximo asistidor en la historia de Colombia. Este logro subraya no solo su capacidad técnica para generar oportunidades, sino también su consistencia en momentos clave.

Este récord es especialmente significativo porque Valderrama era uno de los referentes más emblemáticos del fútbol colombiano, y que alguien como James lo iguale, y ahora lo supere, habla de su legado en la Tricolor. más aún, James está muy cerca también de otros récords históricos del equipo, tanto en asistencias como en goles, lo que lo pone entre los jugadores más influyentes de la historia de Colombia.

Cuando vuelve a jugar Colombia

Colombia se prepara para enfrentarse a Canadá el próximo 14 de octubre en un amistoso que pinta clave en su camino hacia el Mundial 2026, tanto para ajustar detalles tácticos como para consolidar su idea de juego bajo la dirección de Néstor Lorenzo. El rival, Canadá, llega como coanfitrión del torneo y con plantel competitivo, lo que convierte el partido en una prueba exigente para Colombia, que además busca mejorar en el ranking FIFA para pelear por ser cabeza de serie.

