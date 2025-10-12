James sigue haciendo historia alcanzó impresionante cifra con Colombia

Colombia ayer ganó, gustó y goleó en su partido amistoso frente a México, una contundente victoria 4-0 en Arlington que dejó muy buenas sensaciones para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Una de las figuras del partido fue el 10 de la selección Colombia, James jugó un gran encuentro en el que terminó con dos asistencias.

El jugador de León consiguió superar una marca histórica que tenía el Pibe Valderrama.