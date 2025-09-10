Actualizado:
James sigue sumando premios de Conmebol: llegó nuevo galardón al '10'
James Rodríguez volvió a brillar en las eliminatorias sudamericanas con Colombia y Conmebol le dio un nuevo reconocimiento.
Llegó a su final de manera oficial una nueva edición de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde se definieron a las seis selecciones que obtuvieron su tiquete directo a la competencia y la que tendrá que jugar el repechaje, pero sigue con la ilusión vigente.
La última fecha fue una de las más importantes y cargadas de emoción, ya que fue hasta esta instancia cuando se pudo definir el cupo del repechaje que fue disputado en los partidos entre Venezuela vs Colombia y Bolivia vs Brasil. Sin embargo, en el encuentro en donde fue protagonista Colombia también brilló James Rodríguez al convertirse en el jugador con más asistencias en la competencia.
James se quedó con el premio al jugador con mayor asistencias en la eliminatoria
La Selección Colombia tuvo unas irregulares eliminatorias rumbo al Mundial 2026, comenzando con el pie derecho, pero bajando el nivel deportivo al punto en el que completaron seis jornadas en donde no supieron lo que era la victoria.
Aún así, hubo siempre un jugador colombiano que dejó en alto el nombre de la Selección en cada uno de los partidos en los que estuvo presente dentro del terreno de juego, el capitán, James Rodríguez. El '10' de la 'tricolor' volvió a comandar al equipo a una nueva cita mundialista y lo hizo siendo el jugador con más asistencias en la eliminatoria.
El volante del Club León fue pieza fundamental en el esquema táctico de Néstor Lorenzo en cada partido y lo volvió a demostrar contra Bolivia cuando puso el pase para que Yerry Mina convirtiera el gol del empate parcial 1-1. Esta asistencia le permitió alcanzar la cifra de 7 a lo largo de la eliminatoria y de paso llevarse el galardón al jugador con más asistencias.
¡@jamesdrodriguez, el jugador con más asistencias en las #EliminatoriasSudamericanas 2026! 👏🇨🇴 pic.twitter.com/VwRmNNZSsC— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 10, 2025
Próximo partido de la Selección Colombia tras la eliminatoria
El siguiente reto del estratega argentina será en suelo estadounidense enfrentando a una de las selecciones más fuertes de Concacaf y con amplia experiencia en Mundiales, México. El equipo comandado por Javier Aguirre se medirá ante Colombia el 11 de octubre en AT&T Stadium en Texas.
