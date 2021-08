James sobre Colombia en los Olímpicos: "Debemos ganar mucho más"

Terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio y Colombia se despidió con cuatro medallas de plata y un bronce. La principal deuda de la participación nacional fue la de no conseguir una presea dorada, teniendo en cuenta lo hecho en Londres 2012 y en Río 2016.

Al respecto, el volante colombiano James David Rodríguez Rubio, que se mantiene activo en las redes sociales, dio su opinión de lo que fueron las olimpíadas para Colombia a través de una transmisión en su canal de switch.

James empezó felicitando a todos los deportistas colombianos por haber clasificado y participado en los Juegos Olímpicos, pero de inmediato lanzó una crítica al considerar que el país debería obtener muchos más triunfos en las justas.

"Les mando un abrazo a todos, a los que ganaron medalla, felicitarlos. Todos lo hicieron de buena manera. Lo hablaba con un amigo, Colombia es un país grande en cuanto a talentos, en Olímpicos deberíamos ganar muchas más cosas, no sé si hace falta apoyo o qué", afirmó.

Seguidamente, Rodríguez se cuestionó su en Colombia falta apoyo, teniendo en cuenta los talentos con los que cuenta y el tamaño del país.

"Irnos con tan pocos logros en los Olímpicos no está bueno... Colombia es un país muy grande... No sé ¿Será que no apoyan el deporte en nuestro país?", aseguró.

Y es que si se comparan los últimos Juegos Olímpicos, la participación de deportistas colombianos para Tokio 2020 disminuyó considerablemente, ya que solo clasificaron 72 atletas y a Río asistieron más de 100.

Además, en Brasil se ganaron ocho medallas, tres de oro, y en esta ocasión no se subió al primera cajón del podio.