James: "Soñamos con ser campeones del mundo"

James, de regreso para liderar otro sueño mundialista

Colombia vuelve al certamen orbital después de ocho años y lo hace bajo la guía de quien ha sido su mayor referente en la última década. Con seis tantos, cinco en Brasil 2014 y uno en Rusia 2018, James continúa siendo el máximo goleador colombiano en la historia de los Mundiales.

Además, está a dos partidos de igualar al Pibe Valderrama y a Freddy Rincón como el jugador con más encuentros disputados en la Copa del Mundo vistiendo la camiseta nacional.

En Bogotá, el mediocampista no ocultó su ilusión:

“Vienen grandes cosas para todos, para todo el país también. Ya en siete meses iniciará el Mundial y todos soñamos con poder quedar campeones”, expresó, firme y optimista.