Cargando contenido

James: "Soñamos con ser campeones del mundo"
James: "Soñamos con ser campeones del mundo"
AFP
Fútbol
Actualizado:
Mié, 03/12/2025 - 07:07

James: "Soñamos con ser campeones del mundo"

El capitán y referente de la selección habló sobre la intención del plantel para este Mundial.

La Selección Colombia ya respira ambiente mundialista. A siete meses del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la ilusión crece y el capitán del equipo, James Rodríguez, envió un mensaje contundente sobre el objetivo que mueve al plantel: “Todos soñamos con poder quedar campeones”.

El 10, quien disputará su tercer Mundial, estuvo en Bogotá como nueva imagen de uno de los patrocinadores oficiales de la Tricolor y aprovechó el evento para compartir su sentimiento a pocos días del sorteo de la fase de grupos, que se realizará este viernes 5 de diciembre.

 

Lea también
Image
James Rodríguez podría jugar con ex Real Madrid

James tiene aliados en el mercado de fichajes: ex Real Madrid sería clave

Ver más

James, de regreso para liderar otro sueño mundialista

Colombia vuelve al certamen orbital después de ocho años y lo hace bajo la guía de quien ha sido su mayor referente en la última década. Con seis tantos, cinco en Brasil 2014 y uno en Rusia 2018, James continúa siendo el máximo goleador colombiano en la historia de los Mundiales.

Además, está a dos partidos de igualar al Pibe Valderrama y a Freddy Rincón como el jugador con más encuentros disputados en la Copa del Mundo vistiendo la camiseta nacional.

En Bogotá, el mediocampista no ocultó su ilusión:

“Vienen grandes cosas para todos, para todo el país también. Ya en siete meses iniciará el Mundial y todos soñamos con poder quedar campeones”, expresó, firme y optimista.

Lea también
Image
Colombia hace sufrir a una anfitriona del Mundial 2026: "Hay miedo"

Colombia hace sufrir a una anfitriona del Mundial 2026: "Hay miedo"

Ver más

Futuro en clubes, la incógnita del capitán

Mientras mantiene su rol protagónico en la Selección, James también define su futuro a nivel de clubes. Luego de no renovar contrato con el Club León, el jugador estudia opciones para 2026. En México, el nombre del 10 ha empezado a sonar con fuerza en Pumas, aunque todavía no hay acuerdo definitivo.

Lo cierto es que, en medio de decisiones por tomar, el foco del capitán está en llegar en plenitud al Mundial y comandar a Colombia en un torneo que lo vuelve a poner en el centro del escenario global.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
James Rodríguez, figura de la Selección Colombia

James Rodríguez

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen

Mundial 2026

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Cargando más contenidos

Fin del contenido