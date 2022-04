"James te está vacilando; es un mal educado"; regaño al técnico de Al Rayyan

La actualidad de James Rodríguez en Qatar, no es la mejor. El jugador de la Selección Colombia se encuentra lesionado y no ha podido estar presente en los últimos encuentros del equipo asiático. Su ausencia desde el 1 de marzo de 2022 ha generado bastantes dudas entre la afición de su club y parece que las reacciones empiezan a verse en rede sociales.

El principal señalado en la situación que vive James, es el técnico Nicolás Córdova, a quien los hinchas del cuadro asiático le cargan toda a responsabilidad por las ausencias del colombiano en las dos primeras fechas de la Champions League de Asia.

En los puntos destacados de las declaraciones del entrenador, publicadas por la cuenta oficial de Twitter del Al Rayyan, las respuestas de los hinchas señalaron al jugador, el cual no querría participar en los encuentros de su club.

Los trinos manifiestan la inconformidad con la actualidad del jugador.

"No mientas entrenador, respeta. James te está jugando y no quiere jugar. Respeta un poco. Nuestras mentes son ingenuas para ti o el jugador está en los sesenta, es un maleducado, Dios no lo quiere, él tampoco ni el que lo enfrento", dijo uno

"James tenía miedo de enfrentarse a Al Hilal", añadió otro.

"Desde que llegó James al Al-Rayyan pudo jugar más de 25 partidos, y solo juega unos pocos, siempre dicen que está lesionado. ¿Es este un jugador que cuesta más que docenas de jugadores?

Por ahora, James continua entrenando y espera por completar su recuperación de cara a tener minutos con el equipo y poder buscar una salida hacia el fútbol europeo en el próximo mercado de fichajes.