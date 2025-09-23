Actualizado:
James tiene un motivo más para salir de León: quedaría sin DT
James Rodríguez no la pasa bien en México, se quedaría sin DT y llegaría polémico técnico.
Club León no la pasa bien en la presente edición de la Liga MX, la euforia y los buenos resultados por la llegada de James Rodríguez pasó a un segundo plano, lo que les ha venido costando la obtención de buenos resultados y muy pronto se podrían llegar a tomar medidas también con el estratega, Eduardo Berizzo.
Hasta ahora no hay confirmación oficial de que el argentino salga del Club León, pero la situación se está tensando mucho después de una serie de malos resultados y fuertes, en especial tras la reciente goleada 5-0 ante los Xolos de Tijuana en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, un resultado que encendió nuevamente los cuestionamientos sobre su continuidad y causó que empezaran a sonar nombres como el de Jorge Almirón.
Jorge Almirón podría ser el nuevo DT de James en León
Los fanáticos de la 'fiera' se están cansando del mal momento por el que está pasando su equipo y empiezan a exigir la salida de Eduardo Berizzo del cargo como director técnico, presión que habría llevado a que la directiva ya estaría planteando alternativas en caso de que no haya un cambio inmediato.
El argentino se ha encargado de señalar en distintas ocasiones que “el primer responsable siempre es el entrenador”, pero también se ha escudado con que León no tiene el mismo rango de inversión que otros clubes más grandes para explicar las limitaciones en el armado del plantel.
Frente a esta situación se ha venido vinculando un nombre que es viejo conocido del club como jugador y que como estratega cuenta con amplia experiencia y sabe lo que es quedar campeón, Jorge Almirón, quien se encuentra sin cargo desde su salida de Colo Colo y sería una opción que se acomoda bastante a las necesidades y estilo del equipo mexicano.
Próximo partido de Berizzo y James en la Liga MX
El que podría llegar a ser el último partido de Eduardo Berizzo dirigiendo al Club León sería en el marco de la fecha 10 de la Liga MX recibiendo a Mazatlán sobre las 22:05 hora Colombia.
