James tomó primera medida tras salir de Sao Paulo: ‘no lo volveré a hacer’

Sin duda alguna, el futuro de James Rodríguez puede cambiar bastante, después de abandonar a Sao Paulo. El volante, tras la Copa América volvió a sonar en el mercado en diferentes clubes de Europa, y en todo el mundo. Sin embargo, la rescisión definitiva del elenco paulista reabrió opciones para James.

El Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis, FC Porto o hasta la Lazio fueron los primeros clubes que se animaron por preguntar por el colombiano. No obstante, la mayoría de ellos negó la posibilidad de ficharlo por varias razones. Su alto costo salarial, o su estabilidad física, sumado a sus 33 años complican cada vez más su futuro.

Lazio le dio el portazo final después de estudiar factores y sacaron la idea de poder fichar a James Rodríguez. Todavía no hay claridad con cuál puede ser su destino, pero todo parece indicar que seguirá buscando en Europa algún club que quiera ficharlo.

En medio de las incógnitas, James Rodríguez, que se le ha visto muy activo en directos de Twitch con el streamer, Pelicanger, avisó lo que no va a volver a hacer en su carrera deportiva tras salir del Sao Paulo. Durante el en vivo, James reveló que espera no volver a tomar malas decisiones en el futuro.

LAS MALAS DECISIONES QUE NO QUIERE TOMAR JAMES RODRÍGUEZ

Desde su ambición por jugar, la relación con su afición y el aprendizaje que le dejó actuar en el Sao Paulo, James Rodríguez inició, “no me arrepiento de nada, de las cosas malas, siempre aprendo, tomo eso y trabajo en ello, para que la energía sea más positiva. Las decisiones que tomé, que no fueron tan buenas, no las volveré a tomar y listo. No vivas en el pasado, hay que vivir el día a día, este momento, este instante, lo que está pasando y listo”.

Entre sus decisiones está la de haber firmado en liga exótica como la de Catar con Al-Rayyan, y el Sao Paulo, regresando a Sudamérica cuando su anhelo apuntaba a Europa. Repasando su año en Brasil afirmó, "siempre se aprende de todo. Fue una buena experiencia porque me dejó mucho aprendizaje y soy alguien que aprende mucho de las cosas buenas de las malas. En principio todo está bien.

Luego, cuando no pude jugar mucho, al final ellos (los aficionados) querían verme jugar y es lo más normal que hay. Recibí mucho odio por estas cosas, pero me gusta recibir odio, me motiva mucho más, lo acepto como si fuera gasolina. Es parte del fútbol, de la vida, de todo. Las cosas buenas y malas no me afectan en absoluto. Cuando las cosas no van bien piensa por qué no salió bien y con todo eso se aprende.

Quería jugar, siempre quiero jugar. Pero cuando me tocó jugar hice las cosas bien, a buen nivel, y cuando no pasan cosas en el club o en el trabajo hay que dar un paso al costado para que las dos partes estén bien”.