James tras triunfo de Colombia sobre su futuro: "Un equipo donde pueda jugar y ser feliz"
El 10 de la selección Colombia fue una de las figuras del encuentro.
La selección Colombia se despidió del 2025 con una contundente victoria 3-0 sobre Australia, un resultado que fue muy abultado para lo complicado que fue abrir el marcador, un equipo que se cerró atrás y complicó a la tricolor en su intención de abrir el partido, pero que gracias a un penal se pudo poner adelante y a partir de ahí encontrar muchos más espacios.
El capitán se mostró muy contento al terminar el partido
Al finalizar el partido James se tomó el tiempo de atender a la prensa y entre la felicidad por el resultado aprovechó para dar un parte de tranquilidad tanto sobre la selección como de su futuro.
Agradeció el apoyo de la gente diciendo, "son increíbles todos, siempre que vamos afuera o cuando jugamos en Colombia son increíbles", además añadió que "merecen que lo demos todo siempre".
"Jugamos contra un equipo físico y muy fuerte pero tenemos el talento y la habilidad para abrir el partido, tuvimos suerte con el penal pero los penales hay que meterlos. Nos vamos bien y felices, queríamos acabar así"
El 10 también se refirió a su compañero Lucho Díaz a quien destacó diciendo "solo con la mirada ya sabemos donde está el otro" ratificando la buena relación y conexión que tiene con el guajiro.
El 10 habló de su futuro
Al ser preguntado por el "aspecto personal" contestó muy tranquilo y confiado, "va a salir todo bien, voy a encontrar un equipo donde pueda jugar y pueda ser feliz". Dando un parte de tranquilidad sobre su futuro y dejando claro que si está buscando un lugar donde pueda jugar y mantener su ritmo de competencia.
Ahora a descansar y a pensar en lo que se viene, la selección no volverá a jugar hasta marzo del próximo año en lo que será la última fecha FIFA antes del Mundial y donde según distintas declaraciones los rivales serían Francia y Croacia, dos selecciones de peso que le pueden dar mucha pelea y pueden funcionar como un termómetro para medir como está realmente Colombia.
