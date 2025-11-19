James tras triunfo de Colombia sobre su futuro: "Un equipo donde pueda jugar y ser feliz"

El capitán se mostró muy contento al terminar el partido

Al finalizar el partido James se tomó el tiempo de atender a la prensa y entre la felicidad por el resultado aprovechó para dar un parte de tranquilidad tanto sobre la selección como de su futuro.

Agradeció el apoyo de la gente diciendo, "son increíbles todos, siempre que vamos afuera o cuando jugamos en Colombia son increíbles", además añadió que "merecen que lo demos todo siempre".

"Jugamos contra un equipo físico y muy fuerte pero tenemos el talento y la habilidad para abrir el partido, tuvimos suerte con el penal pero los penales hay que meterlos. Nos vamos bien y felices, queríamos acabar así"

El 10 también se refirió a su compañero Lucho Díaz a quien destacó diciendo "solo con la mirada ya sabemos donde está el otro" ratificando la buena relación y conexión que tiene con el guajiro.