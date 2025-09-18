Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 09:57
James ve la cara más amarga de México: "fue un desperdicio de dinero"
El capitán de la Selección Colombia está en el centro de las críticas por el rendimiento de León.
El fichaje den James Rodríguez fue recibido de gran manera a inicio de año en su llegada a León. En aquel momento, el chucuiteño desembarcaba en suelo azteca con la idea de hacer Al elenco verde protagonista de la Liga MX.
Sin embargo, con el paso de los meses la imagen del colombiano fue cambiando y pasó a ser cuestionado. La prensa y gran parte del entorno del club entró a señalar al '10' por los momentos de bajón del equipo esmeralda, recientemente, el ex Real Madrid volvió a ser el punto central de la discusión.
Desde distintos medios y redes, analistas han calificado su paso por el equipo como “un desperdicio” y no han dudado en lanzar frases tan fuertes como “tiraste a la basura el dinero”, cuestionando la conveniencia de su llegada a la Liga MX.
El creativo cucuteño fue visto como un refuerzo de lujo para el club esmeralda. Con antecedentes en Real Madrid y Bayern Múnich, además de una destacada actuación en mundiales con la selección cafetera, se esperaba que irradiara calidad y liderazgo. Más allá de eso, buena parte de la prensa y la afición coincide en que su desempeño no se ha traducido en resultados contundentes dentro del torneo mexicano.
Varios expertos destacan que el contexto del León no es el mismo que rodea al mediocampista cuando juega con la Selección Colombia. En México no siempre tiene socios de igual nivel para explotar su visión de juego, y los sistemas tácticos a veces lo colocan en posiciones donde su influencia disminuye. Esa diferencia de entorno es uno de los argumentos para explicar por qué brilla con la Tricolor pero no con la misma intensidad en su club actual.
Los aficionados esperaban que James fuera un motor ofensivo, capaz de desequilibrar partidos y sumar goles o asistencias determinantes. Sin embargo, su rendimiento ha sido intermitente, con algunos destellos de calidad pero sin la regularidad esperada. Esto ha alimentado la idea de que la directiva hizo una apuesta costosa que no ha dado el retorno planeado.
Otro de los factores es la comparación entre el salario y la inversión, que no se corresponden con los resultados en la cancha. La frase “tiraste a la basura el dinero” resume el sentir de un sector de la opinión pública que considera que la contratación no ha sido rentable.
🧐 James Rodríguez fue el mejor asistente de las Eliminatorias CONMEBOL, a pesar de los cambios de club🔄, pero en León está lejos de brillar así.— EnFierados Podcast 🦁🎧 (@EnFierados_) September 17, 2025
¿Es un desperdicio tenerlo en la plantilla?
¡Escúchanos lunes y jueves a las 9:30pm por Facebook y YouTube Live!#EnFierados💚 pic.twitter.com/Cu4FXnslit
Pese a las críticas, hay voces que llaman a la mesura. Señalan que no todo puede recaer toda la responsabilidad en un solo jugador y que las comparaciones con el contexto internacional resultan injustas. Además, recuerdan que James sigue siendo un talento indiscutible, capaz de marcar diferencias si se le rodea de la forma adecuada.
Su vínculo contractual con Club León termina en diciembre, fecha que marcará un punto de inflexión. La directiva tendrá que decidir si renueva su apuesta por el colombiano o si busca otros caminos.
