James volvió a jugar con León: así le fue en su partido ante Pachuca
James regresó a las canchas después de varios partidos sin minutos.
James Rodríguez finalmente volvió a tener minutos con el León de México, un hecho que genera expectativa tanto en el club como en la Selección Colombia. El volante cucuteño, que llevaba varios partidos sin ser convocado, reapareció en el duelo ante Pachuca, ingresando como suplente en el minuto 62 y sumando poco más de 30 minutos de juego.
La vuelta de James era una de las noticias más esperadas por los aficionados del León y de la selección cafetera. Si bien el futbolista no pudo marcar diferencias significativas para que el equipo esmeralda lograra la victoria, su presencia en el campo es una señal positiva de cara a lo que viene en el calendario internacional.
Colombia afrontará próximamente dos compromisos cruciales en las eliminatorias mundialistas: ante Bolivia en Barranquilla y frente a Venezuela en Maturín, partidos para los que el técnico Néstor Lorenzo espera contar con el mejor estado de forma de sus jugadores.
En su reaparición, James Rodríguez dejó algunos destellos de calidad. Registró un 83% de precisión en sus pases, demostrando que su toque fino sigue intacto. Además, creó una ocasión clara de gol, una acción que ilusiona a quienes esperan que vuelva a ser el jugador determinante que brilló en el pasado. Sin embargo, su aporte no pasó de allí, y en términos generales, el León careció de profundidad y no pudo vulnerar a un sólido Pachuca.
La situación de James sigue generando debate. A sus 34 años, el volante ha tenido un rendimiento intermitente en los últimos meses, con problemas físicos y una evidente falta de ritmo competitivo. Su calidad individual es innegable, pero los cuestionamientos sobre su estado de forma y su capacidad para ser protagonista en el fútbol de alto nivel no han desaparecido. El propio club León espera que, con más minutos, el colombiano pueda recuperar la confianza y convertirse en una pieza clave en la Liga MX.
#J6 | #AP25@Telcel presenta el marcador final. pic.twitter.com/aXReQgtpch— Club León (@clubleonfc) August 24, 2025
Para la Selección Colombia, su regreso es una buena noticia, aunque con matices. Néstor Lorenzo valora su experiencia y liderazgo, pero también sabe que necesita jugadores en plenitud para afrontar unas eliminatorias cada vez más exigentes. Por eso, el rendimiento de James en las próximas semanas será clave para definir su rol en el equipo nacional.
El camino de James hacia su mejor versión no será sencillo. Deberá mantener continuidad, mejorar su impacto en los partidos y demostrar que todavía tiene la capacidad de ser desequilibrante. Su regreso ante Pachuca fue un primer paso, pero el club y la tricolor esperan mucho más de uno de los máximos referentes de los últimos años.
