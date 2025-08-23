James volvió a jugar con León: así le fue en su partido ante Pachuca

James Rodríguez finalmente volvió a tener minutos con el León de México, un hecho que genera expectativa tanto en el club como en la Selección Colombia. El volante cucuteño, que llevaba varios partidos sin ser convocado, reapareció en el duelo ante Pachuca, ingresando como suplente en el minuto 62 y sumando poco más de 30 minutos de juego.

La vuelta de James era una de las noticias más esperadas por los aficionados del León y de la selección cafetera. Si bien el futbolista no pudo marcar diferencias significativas para que el equipo esmeralda lograra la victoria, su presencia en el campo es una señal positiva de cara a lo que viene en el calendario internacional.

