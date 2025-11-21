¿James vuelve a Europa? Aseguran que un equipo español lo quiere

James otra vez en la Liga Española

Pensar en James y en la Liga Española trae muy buenos recuerdos de cuando un joven 10 brilló en el Santiago Bernabéu y se convirtió en uno de los mejores jugadores no solo de LaLiga sino del mundo del futbol. Si bien la historia de James en el Real Madrid no terminó de la mejor manera, parece que el colombiano dejó muy buena impresión entre sus rivales, sobre todo pensando que ya volvió al Rayo Vallecano y que a mitad de año tanto Sevilla como Oviedo lo quisieron.

Pues ahora el equipo que quiere a James es nada más y nada menos que la Real Sociedad, el equipo andaluz que no arrancó muy bien esta temporada vería con muy buenos ojos la llegada del colombiano, juntándolo con jugadores como Oyarzabal o Gardeazabal para que le de mucho más juego al equipo. Según informan desde España el interés es real, pero no deja de ser más que una versión.