Vie, 21/11/2025 - 11:30
¿James vuelve a Europa? Aseguran que un equipo español lo quiere
El 10 colombiano está en búsqueda de equipo para empezar el 2026.
Desde que se confirmó la salida de James de León se ha venido especulando mucho con cuál será su futuro, la MLS, y la Liga MX suenan como los destinos más claros del 10, aunque en las últimas horas al interés de Millonarios se le sumó un importante equipo español que al parecer quiere contar con los servicios del colombiano para el 2026 y lo tendrían en carpeta como prioridad según reportan desde España.
James otra vez en la Liga Española
Pensar en James y en la Liga Española trae muy buenos recuerdos de cuando un joven 10 brilló en el Santiago Bernabéu y se convirtió en uno de los mejores jugadores no solo de LaLiga sino del mundo del futbol. Si bien la historia de James en el Real Madrid no terminó de la mejor manera, parece que el colombiano dejó muy buena impresión entre sus rivales, sobre todo pensando que ya volvió al Rayo Vallecano y que a mitad de año tanto Sevilla como Oviedo lo quisieron.
Pues ahora el equipo que quiere a James es nada más y nada menos que la Real Sociedad, el equipo andaluz que no arrancó muy bien esta temporada vería con muy buenos ojos la llegada del colombiano, juntándolo con jugadores como Oyarzabal o Gardeazabal para que le de mucho más juego al equipo. Según informan desde España el interés es real, pero no deja de ser más que una versión.
James urgido de encontrar equipo
Si bien todavía estamos en noviembre el 10 colombiano tiene urgencia de encontrar equipo, con el Mundial a menos de 7 meses la idea de no asentarse preocupa tanto en él como en el cuerpo técnico como también en los aficionados. James encontrará equipo mas pronto que tarde y esperemos que como el mismo jugador dijo sea un equipo donde "pueda jugar y pueda ser feliz".
