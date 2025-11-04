Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 06:58
James y el Mundial sub 17: También enfrento a Alemania en fase de grupos
Uno de los mejores jugadores de la historia del país hizo proceso completo en inferiores de Colombia y también enfrentó a Alemania.
La selección Colombia sub 17 arranca su camino en el Mundial de la categoría en un torneo que este año se disputará en Qatar, los dirigidos por Freddy Hurtado tendrá un inicio de máxima exigencia midiéndose frente a nada menos que Alemania, la vigente campeona del certamen en una buena prueba para empezar.
El partido marcará el inicio del grupo G y será una dura prueba para medir el nivel del seleccionado nacional que llega con una nómina llena de talento, este partido además trae recuerdos para el futbol colombiano, ya que se repite un duelo en el que estuvo una de las grandes figuras colombianas de la historia.
El recuerdo de 2007: James y Kroos, los protagonistas del pasado
El cruce entre Colombia y Alemania sub 17 revive aquel histórico enfrentamiento del Mundial 2007 en Corea del Sur, también disputado en la primera jornada de la fase de grupos. En aquel entonces, un joven James Rodríguez vestía la camiseta tricolor, mientras que en el combinado europeo destacaba un prometedor Toni Kroos.
El partido terminó con un vibrante 3-3, lleno de emociones. Miguel Julio Rosette abrió el marcador para Colombia, y Cristian Nazarith actualmente en la MLS con el Chicago Fire anotó un doblete. Por parte de Alemania, Richard Sukuta-Pasu y Dennis Dowidat, con dos goles, marcaron la igualdad.
Tanto James como Kroos fueron titulares y mostraron parte del talento que, años más tarde, los llevaría a brillar en el fútbol mundial. En esa edición, Colombia avanzó como uno de los mejores terceros, pero fue eliminada en octavos de final por Nigeria en un apretado 2-1. Los alemanes, en cambio, llegaron hasta las semifinales y terminaron terceros tras vencer a Ghana.
Un nuevo reto en Qatar
Casi 18 años después, las selecciones vuelven a encontrarse en un escenario mundialista. Colombia buscará sorprender al campeón y comenzar con pie derecho su participación en el torneo, mientras que Alemania intentará reafirmar su favoritismo.
El debut no solo representa una oportunidad para los jóvenes dirigidos por Freddy Hurtado, sino también una nueva página en la historia entre dos selecciones que ya dejaron un capítulo memorable en la categoría sub 17.
Fuente
Antena 2