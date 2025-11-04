James y el Mundial sub 17: También enfrento a Alemania en fase de grupos

El recuerdo de 2007: James y Kroos, los protagonistas del pasado

El cruce entre Colombia y Alemania sub 17 revive aquel histórico enfrentamiento del Mundial 2007 en Corea del Sur, también disputado en la primera jornada de la fase de grupos. En aquel entonces, un joven James Rodríguez vestía la camiseta tricolor, mientras que en el combinado europeo destacaba un prometedor Toni Kroos.

El partido terminó con un vibrante 3-3, lleno de emociones. Miguel Julio Rosette abrió el marcador para Colombia, y Cristian Nazarith actualmente en la MLS con el Chicago Fire anotó un doblete. Por parte de Alemania, Richard Sukuta-Pasu y Dennis Dowidat, con dos goles, marcaron la igualdad.

Tanto James como Kroos fueron titulares y mostraron parte del talento que, años más tarde, los llevaría a brillar en el fútbol mundial. En esa edición, Colombia avanzó como uno de los mejores terceros, pero fue eliminada en octavos de final por Nigeria en un apretado 2-1. Los alemanes, en cambio, llegaron hasta las semifinales y terminaron terceros tras vencer a Ghana.