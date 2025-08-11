James a la expectativa; polémico técnico suena para llegar al Club León

El entrenador que suena para reemplazar a Berizzo en el León

Algunos reportes indican que, de seguir con ese flojo rendimiento, el entrenador argentino estaría viviendo sus últimos días en el banquillo de ‘La Fiera’, colocando el próximo partido de Liga MX ante Monterrey (este lunes 11 de agosto) una prueba de fuego que podría poner en la cuerda floja a Berizzo.

Ante la delicada situación, las directivas del Club León estarían analizando algunas opciones para reemplazar a Berizzo, donde aparece otro técnico argentino, se trata de Martín Anselmi, estratega de 40 años que tiene conocimiento en el fútbol mexicano y que de Cruz Azul salió al Porto, donde hace aproximadamente salió del banquillo al presentar malos resultados.

“En las últimas horas, han comenzado a rondar rumores de que la directiva de ‘La Fiera’ tiene en la lista de opciones al estratega argentino (Martín Anselmi), en caso de que el proyecto del ‘Toto’ Berizzo, que no ha logrado caminar, termine antes de lo planeado”, indicó el diario Olé desde Argentina.