Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 11:19
James a la expectativa; polémico técnico suena para llegar al Club León
El entrenador Eduardo Berizzo ha sumado varias críticas en este segundo semestre del año.
El Club León vive actualmente momentos difíciles, el conjunto ‘esmeralda’ donde milita el colombiano James Rodríguez viene de caer eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup luego de sufrir dos derrotas y un empate ante clubes de la MLS, un flojo rendimiento para que el equipo que aspiraba a avanzar más en este certamen.
En el campeonato local de Liga MX la situación no es muy diferente, pues ‘La Fiera’ solo ha ganado un partido de tres que ha disputado, perdiendo los otros dos compromisos y jugando un fútbol bastante discreto, el cual le ha generado varias críticas al técnico Eduardo Berizzo.
El entrenador que suena para reemplazar a Berizzo en el León
Algunos reportes indican que, de seguir con ese flojo rendimiento, el entrenador argentino estaría viviendo sus últimos días en el banquillo de ‘La Fiera’, colocando el próximo partido de Liga MX ante Monterrey (este lunes 11 de agosto) una prueba de fuego que podría poner en la cuerda floja a Berizzo.
Ante la delicada situación, las directivas del Club León estarían analizando algunas opciones para reemplazar a Berizzo, donde aparece otro técnico argentino, se trata de Martín Anselmi, estratega de 40 años que tiene conocimiento en el fútbol mexicano y que de Cruz Azul salió al Porto, donde hace aproximadamente salió del banquillo al presentar malos resultados.
“En las últimas horas, han comenzado a rondar rumores de que la directiva de ‘La Fiera’ tiene en la lista de opciones al estratega argentino (Martín Anselmi), en caso de que el proyecto del ‘Toto’ Berizzo, que no ha logrado caminar, termine antes de lo planeado”, indicó el diario Olé desde Argentina.
Anselmi salió mal de Cruz Azul
El entrenador que en sus dos años dirigiendo al Independiente del Valle ganó 4 títulos, (entre ellos una Copa y una Recopa Sudamericana) levantó múltiples críticas en el entorno de Cruz Azul tras salir en diciembre del año pasado con destino al Porto.
En el equipo ‘cementero’ criticaron fuertemente a Martín Anselmi por salir de manera deliberada y sin respetar su contrato con el conjunto mexicano, asegurando que la forma de su salida no fue la mejor y que venía planeando su traspaso hace meses sin tener en cuenta a Cruz Azul.
Por otro lado, Anselmi no la pasó bien en su paso por el banquillo del Porto, al que llegó en enero de este año pero donde mostró un futbol discreto en el Mundial de Clubes, situación que en consecuencia le valió su salida en julio pasado.
Fuente
Antena 2