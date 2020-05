James y el resto de Real Madrid vuelven a Valdebebas para someterse a pruebas

Los jugadores del Real Madrid regresaron 55 días después a la ciudad deportiva de Valdebebas, para someterse, de forma escalonada, a los test de la COVID-19, como primer paso del regreso a la nueva normalidad para decidir la fecha del regreso a los entrenamientos en su centro de trabajo.

Desde las 8:30 horas de la mañana cuando apareció Karim Benzema como primer jugador citado por el club, fueron llegando los futbolistas del Real Madrid a una ciudad deportiva que no pisaban desde el 12 de mayo. Fue el día que se confirmó el positivo del jugador estadounidense de baloncesto Trey Thompkins, que provocó el inicio de la cuarentena de jugadores, cuerpos técnicos y personal del club.



A primera hora de la mañana y tras Benzema, fueron llegando Nacho Fernández, Marcelo, Gareth Bale y Dani Carvajal para someterse a los controles médicos bajo la supervisión de una persona de LaLiga que cotejará todos los resultados para proceder siguiendo el protocolo marcado por Sanidad, en caso de que exista algún positivo por coronavirus en la plantilla madridista.



Durante este miércoles seguirán llegando futbolistas de la primera plantilla para completar los test. Sergio Ramos, Luka Modric, Rodrygo y James Rodríguez lo hicieron avanzada la mañana. Mientras que la sección de baloncesto realizará el mismo proceso durante el fin de semana y comenzará con sus entrenamientos el lunes, según desveló a Efe Juan Carlos Sánchez, director de la sección.

En el caso del primer equipo de fútbol, los jugadores ya cumplen con un plan de entrenamiento personalizado y también entrenan por videollamada. La vuelta a la ciudad deportiva de Valdebebas irá en función de los test realizados y aunque la fecha que se perfila es el lunes 11 de mayo, el técnico Zinedine Zidane no descarta poder hacerlo este mismo viernes.