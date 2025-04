James y León se aferran: última esperanza para seguir en el Mundial de Clubes

“La Comisión de Apelaciones ha evaluado cuidadosamente los argumentos presentados por el Club León y no ha encontrado fundamentos sólidos para anular la decisión original del Comité Disciplinario. No existe precedente alguno que respalde una reconsideración de esta magnitud”, señaló el comunicado oficial publicado este miércoles.

No obstante, el León aún no ha agotado sus recursos legales. La última esperanza del equipo mexicano es el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia a la que ha elevado su reclamo con el objetivo de revertir el fallo antes de la fecha límite del 5 de mayo. Será este organismo el que tenga la palabra definitiva sobre la participación o no del equipo azteca en el renovado certamen intercontinental, que reunirá a los 32 mejores clubes del planeta.

Mientras tanto, la FIFA ya estudia los posibles escenarios para cubrir el cupo vacante en caso de que el TAS confirme la exclusión. Según fuentes cercanas al ente internacional, varios clubes del continente han sido considerados como posibles reemplazos, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.

El caso ha generado revuelo en el fútbol mexicano, no solo por el impacto deportivo para el León, sino también por las implicaciones que podría tener a futuro en otros clubes de la región. Por ahora, James Rodríguez y compañía deberán esperar el veredicto del TAS, conscientes de que ese dictamen marcará el destino de su sueño mundialista.