James y lo que pasó en Bogotá: mensaje a hinchas de Nacional y Santa Fe

Lo que sucedió en El Campín en el entretiempo del partido de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional ha dado la vuelta al mundo. Luego varios meses sin la presencia de hinchas en el ‘Coloso de la 57’ se permitió el ingreso de los seguidores a las tribunas del escenario deportivo, pero la actitud de algunos miembros de las barras de el elenco paisa y bogotano fue bochornosa.

Desde la Dimayor y otras entidades se hizo un llamado para evitar que estas escenas se sigan presentando en los diversos estadios de Colombia. Incluso James Rodríguez desde Inglaterra también envió su mensaje para que se viva el fútbol colombiano en paz.

A través de su canal Twitch, el mediocampista del Everton, recalcó que “eso es un tema súper complicado, el fútbol lo quieres ver con tu familia y que pasen todas estas cosas, es algo triste y más ahora que dejaron entrar gente en Colombia. No es culpa de que por diez o 20 ‘gatos’, gente que no se sabe comportar, paguen todos”. Hay que decir que por esas acciones, la Alcaldía de Bogotá decidió no prestar El Campín ni el estadio de Techo hasta nuevo aviso.

Asimismo, James invitó a que “vean el fútbol en paz, es para verlo en familia, pasarla bien, no para irse a pegar puños o pegarse puñaladas. Eso no se hace. Que el otro no sea hincha de tu equipo es una decisión que se debe respetar”.

Por otra parte, el volante cucuteño está a la espera de lo que será su futuro, pues hace un par de días se conoció que Rafa Benítez no lo tendrá en cuenta en la plantilla de los ‘toffes’. Sin embargo, el colombiano sigue entrenando de manera normal con el club inglés esperando una oferta para disputar la temporada 2021-2022.