James ya apunta a la MLS: los tres equipos que quieren su fichaje

La necesidad del volante de tener continuidad y ritmo competitivo antes del Mundial 2026 sería clave en la decisión. En este contexto, un nuevo destino se presenta como una oportunidad ideal para revivir su carrera.

En la baraja de posibles clubes figuran cinco nombres de peso. Desde la Liga MX, el Club América y los Tigres UANL aparecen como los principales interesados en repatriar al colombiano dentro del torneo mexicano. Por otro lado, tres equipos de la Major League Soccer; New York City FC, Chicago Fire FC y Orlando City SC habrían mostrado un interés formal en sumarlo a sus filas. Cada uno representa un proyecto atractivo tanto desde lo deportivo como desde el punto de vista mediático.

El atractivo del colombiano no se limita al terreno de juego. Su trayectoria internacional, su capacidad de atraer público y su enorme reconocimiento global lo convierten en un refuerzo con alto valor comercial. En la MLS, su llegada implicaría no solo un impulso competitivo, sino también un enfrentamiento directo con Lionel Messi, figura del Inter Miami, en caso de unirse a clubes como Chicago u Orlando

Para James, este movimiento significaría más que un simple traspaso. Sería una oportunidad para reencontrarse con su mejor versión, mantenerse visible ante la mirada de la Selección Colombia y prepararse de cara a la cita orbital que podría ser su último gran torneo con la tricolor.