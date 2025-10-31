Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 10:08
James ya apunta a la MLS: los tres equipos que quieren su fichaje
James Rodríguez podría ser rival directo de Lionel Messi a partir de 2026.
James Rodríguez podría estar cerca de cambiar de rumbo. Su salida del Club León parece inminente, y desde México hasta Estados Unidos ya se mencionan varios equipos interesados en quedarse con sus servicios para la próxima temporada.
Lea también: James recibe fuerte mensaje para su futuro: “No interesan a entrenadores”
La etapa del exjugador del Real Madrid en el conjunto “esmeralda” no logró consolidarse como se esperaba. Con un contrato vigente hasta diciembre de 2025, pero con el equipo fuera de la pelea por los playoffs, todo indica que ambas partes pondrán punto final a su vínculo.
En otras noticias
LEÓN LE CERRÓ LA PUERTA A JAMES: HABRÍA DECIDIDO NO RENOVARLO
La necesidad del volante de tener continuidad y ritmo competitivo antes del Mundial 2026 sería clave en la decisión. En este contexto, un nuevo destino se presenta como una oportunidad ideal para revivir su carrera.
En la baraja de posibles clubes figuran cinco nombres de peso. Desde la Liga MX, el Club América y los Tigres UANL aparecen como los principales interesados en repatriar al colombiano dentro del torneo mexicano. Por otro lado, tres equipos de la Major League Soccer; New York City FC, Chicago Fire FC y Orlando City SC habrían mostrado un interés formal en sumarlo a sus filas. Cada uno representa un proyecto atractivo tanto desde lo deportivo como desde el punto de vista mediático.
El atractivo del colombiano no se limita al terreno de juego. Su trayectoria internacional, su capacidad de atraer público y su enorme reconocimiento global lo convierten en un refuerzo con alto valor comercial. En la MLS, su llegada implicaría no solo un impulso competitivo, sino también un enfrentamiento directo con Lionel Messi, figura del Inter Miami, en caso de unirse a clubes como Chicago u Orlando
Para James, este movimiento significaría más que un simple traspaso. Sería una oportunidad para reencontrarse con su mejor versión, mantenerse visible ante la mirada de la Selección Colombia y prepararse de cara a la cita orbital que podría ser su último gran torneo con la tricolor.
🚨 Aún hay esperanza de que James Rodríguez siga en el Club León. Habría una reunión más entre los representantes y la directiva esmeralda, revela @PacoMontesLA.— Fieramanía (@FieramaniaMX) October 28, 2025
América y Tigres además de @newyorkcityfc, @ChicagoFire y @OrlandoCitySC de la MLS han sondeado su entorno. pic.twitter.com/1ZovCS234Q
La salida de James del León no solo marcará el fin de una etapa, sino también el inicio de otra llena de expectativas. Su nombre sigue siendo sinónimo de talento y jerarquía para los clubes interesados en el cucuteño. Además, situarse en una liga de exposición internacional sería otro atractivo para el '10'.
Le puede interesar: James Rodríguez tendrá un documental en Netflix: primeros detalles
Por ahora, habrá que esperar cuál será el futuro del capitán colombiano. Las ofertas en la Liga MX y la MLS dividen las opciones, pero la prioridad del mediocampista es llegar con ritmo y en buen nivel competitivo a la próxima Copa del Mundo.
Fuente
Antena 2