Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 19:48
James ya tendría definido su siguiente destino tras salir de León
James tiene en sus planes terminar su contrato con León y cambiar de Liga para 2026.
James Rodríguez parece estar viviendo sus últimos capítulos en el fútbol mexicano. La prensa azteca ha comenzado a marcar una fecha clara para el final de su vínculo con el Club León, y todo indica que el mediocampista cafetero se despedirá de la Liga MX al término del 2025, con la mira puesta en un nuevo destino que podría coincidir con una de las competencias más atractivas del continente.
Lea también: James Rodríguez define su futuro en León; habrá anuncio oficial
Los informes desde México señalan que el talentoso volante disputará solo los seis partidos restantes de la fase regular del campeonato antes de definir su futuro.
En otras noticias
¿SEGUIRÁ JAMES RODRÍGUEZ EN LEÓN?
Según el periodista Paco Vela, la idea del entrenador Ignacio Ambriz es “explotar” al máximo las cualidades del capitán de la Selección Colombia en este último tramo de la temporada, lo que podría marcar la despedida del bogotano en caso de que el León no logre avanzar a las rondas finales del torneo.
La versión del comunicador se complementa con lo revelado por el diario Récord, que aseguró que no existe intención de extender el contrato de James más allá de diciembre de 2025. En paralelo, el propio futbolista tampoco tendría interés en alargar su estadía en el club, lo que hace casi inevitable su salida al concluir la campaña. En este escenario, la relación entre jugador e institución parece estar llegando a su punto final.
En cuanto a su próximo destino, los rumores apuntan con fuerza hacia la MLS. Según han informado desde el entorno del futbolista, los planes de James están ligados a la liga estadounidense para 2026, año en el que Estados Unidos será una de las sedes del Mundial. Este detalle no es menor, pues significaría un escenario ideal para que el colombiano mantenga ritmo competitivo y se prepare para la cita orbital junto a la Tricolor.
Aunque la opción de la Major League Soccer es la que más fuerza ha tomado, también han circulado especulaciones que lo relacionan con equipos de México como Monterrey e incluso con un eventual regreso al fútbol español. No obstante, ninguna de estas posibilidades ha pasado de ser un simple rumor, mientras que la propuesta de emigrar a Estados Unidos toma cada vez más forma y coherencia.
Por ahora, la prioridad del León es aprovechar cada minuto del exjugador del Real Madrid, confiando en que su calidad pueda marcar diferencia en la lucha por clasificar a la liguilla. La estrategia del club sería sacarle el máximo provecho antes de su adiós definitivo, tanto en lo deportivo como en lo mediático, pues la presencia del colombiano siempre genera expectativa en los estadios y en las transmisiones.
¿JAMES RENOVARÁ CON LEÓN? MLS PODRÍA SER SU PRÓXIMO DESTINO— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 30, 2025
Atentos todos que en 'Infiltrados' hablaron sobre el futuro de James Rodríguez. ¿Seguirá en León?
Detalles con @Carlos_Ponz , @elplanchitas y @Dianape16 pic.twitter.com/DwutiN4Fkg
Para los hinchas, la inminente partida de James representa sentimientos encontrados. Por un lado, se reconoce su esfuerzo y jerarquía dentro del campo; por el otro, queda la sensación de que no alcanzó la continuidad deseada en territorio mexicano.
Sin embargo, su posible llegada a la liga estadounidense abre un panorama alentador, ya que le daría la oportunidad de mantenerse en un entorno competitivo y, sobre todo, de estar cerca del escenario mundialista.
Le puede interesar: El nuevo entrenador de León se llevó gran sorpresa con James
El reloj sigue corriendo y cada vez es más evidente que el ciclo de James Rodríguez en el Club León se aproxima a su final. Lo que resta por definir es si el futuro del colombiano se escribirá en la MLS o en otro campeonato de primer nivel, aunque todo indica que el camino ya está trazado hacia Estados Unidos.
Fuente
Antena 2