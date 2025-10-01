James ya tendría definido su siguiente destino tras salir de León

Según el periodista Paco Vela, la idea del entrenador Ignacio Ambriz es “explotar” al máximo las cualidades del capitán de la Selección Colombia en este último tramo de la temporada, lo que podría marcar la despedida del bogotano en caso de que el León no logre avanzar a las rondas finales del torneo.

La versión del comunicador se complementa con lo revelado por el diario Récord, que aseguró que no existe intención de extender el contrato de James más allá de diciembre de 2025. En paralelo, el propio futbolista tampoco tendría interés en alargar su estadía en el club, lo que hace casi inevitable su salida al concluir la campaña. En este escenario, la relación entre jugador e institución parece estar llegando a su punto final.

En cuanto a su próximo destino, los rumores apuntan con fuerza hacia la MLS. Según han informado desde el entorno del futbolista, los planes de James están ligados a la liga estadounidense para 2026, año en el que Estados Unidos será una de las sedes del Mundial. Este detalle no es menor, pues significaría un escenario ideal para que el colombiano mantenga ritmo competitivo y se prepare para la cita orbital junto a la Tricolor.

Aunque la opción de la Major League Soccer es la que más fuerza ha tomado, también han circulado especulaciones que lo relacionan con equipos de México como Monterrey e incluso con un eventual regreso al fútbol español. No obstante, ninguna de estas posibilidades ha pasado de ser un simple rumor, mientras que la propuesta de emigrar a Estados Unidos toma cada vez más forma y coherencia.

Por ahora, la prioridad del León es aprovechar cada minuto del exjugador del Real Madrid, confiando en que su calidad pueda marcar diferencia en la lucha por clasificar a la liguilla. La estrategia del club sería sacarle el máximo provecho antes de su adiós definitivo, tanto en lo deportivo como en lo mediático, pues la presencia del colombiano siempre genera expectativa en los estadios y en las transmisiones.