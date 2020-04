Jan Oblak fue elegido como el mejor arquero de la década según la revista especializada 'Four Four Two', que hizo un análisis en el que estudió diferentes variables y determinó que el guardameta esloveno está por encima de varios porteros de grandes equipos como Alisson de Liverpool o el alemán Ter Stegen, quien se encuentra en Barcelona y es otro de los más destacados de la lista.

Oblak, quien brilló en la llave de octavos de final de Champions League, erigiéndose como una de las figuras de su equipo contra el vigente campeón Liverpool, ha tenido dos temporadas de altísimo nivel, por lo que, más allá de lo hecho en la competencia continental, el medio encargado del análisis también resaltó su alto porcentaje de atajadas en una competencia tan exigente como La Liga, donde alcanza el 73,1%, demostrando que su labor va más allá del buen trabajo de los defensores.

"Los ataques llegaron en oleadas, No obstante una y otra vez fueron frustrados por él. Fue una actuación asombrosamente buena, aunque absolutamente nadie se sorprendió en particular, dados los niveles que Oblak muestra constantemente", aseguraba el medio respecto a lo hecho por el esloveno frente a Liverpool en el encuentro que marcó la eliminación de los dirigidos por Jurgen Klopp.

Vale la pena destacar que el arquero decidió quedarse en el Atlético cuando tuvo la posibilidad de marcharse y que está cerca de alcanzar los 100 partidos sin recibir goles, pues lleva 99 arcos en cero en los 178 partidos que ha disputado con la escuadra colchonera, por lo que al respecto 'Four Four Two' reconoce: "Oblak (27 años) es el mejor portero del mundo en este momento, y podría quedarse allí durante un largo tiempo".