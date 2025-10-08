Cargando contenido

Japón vs Francia EN VIVO HOY 8 de octubre: Mundial Sub 20 2025
Japón llega al duelo como el mejor equipo de la fase de grupos del Mundial Sub 20.

El Mundial Sub-20 de 2025 entra en su fase decisiva y uno de los duelos más atractivos de los octavos de final será el que protagonizarán Japón y Francia, dos selecciones con estilos opuestos pero con el mismo objetivo: avanzar entre los ocho mejores del torneo. El encuentro promete intensidad y talento juvenil, en un choque entre la solidez asiática y la tradición europea.

La selección japonesa llega a esta instancia con una campaña impecable. Los dirigidos por Yūzō Funakoshi dominaron el Grupo A con puntaje perfecto, tras vencer a Chile (2-0), Egipto (2-0) y Nueva Zelanda (3-0). Su desempeño ha sido una muestra de disciplina táctica y eficacia ofensiva, con siete goles convertidos y ninguno recibido, convirtiéndose en una de las defensas más sólidas del certamen. Además, su juego colectivo, basado en la precisión y la velocidad, ha cautivado a los aficionados y los ubica como una de las sorpresas del torneo.

Por su parte, Francia llega con un recorrido más irregular. El equipo galo, dirigido por Bernard Diomède, accedió a los octavos como mejor tercero del Grupo E con seis puntos, producto de las victorias ante Nueva Caledonia (6-0) y Sudáfrica (2-1), aunque su tropiezo ante Estados Unidos (0-3) dejó dudas sobre su solidez defensiva. Aun así, cuenta con nombres destacados como Tadjidine Mmadi y Lucas Michel, capaces de desequilibrar en cualquier momento.

El duelo entre la precisión nipona y la potencia francesa promete ser un espectáculo vibrante. Japón buscará mantener su invicto y seguir soñando con una histórica clasificación, mientras Francia intentará demostrar que su jerarquía y talento individual pueden pesar en los momentos decisivos.

Japón vs Francia EN VIVO  de octubre: hora y canal para los octavos de final del Mundial sub 20

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en DirecTV

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

