Jardine fue con todo contra James y León tras eliminación del Mundial de Clubes

Finalmente la FIFA y el TAS definieron el futuro del Club León con respecto a su participación en el Mundial de Clubes, en donde terminaron fallando de manera negativa contra el equipo de James Rodríguez tras examinar las pruebas presentadas que incluían el fideicomiso del León creado por los propietarios del club y con el cual se concluyó que era insuficiente para incumplir con el reglamento estipulado para la competencia.

En consecuencia, el Club León continuará excluido de la competición y Pachuca seguirá clasificado, lo que llevó también a que se definiera de una vez el equipo que sería su reemplazo, el cual se determinó con respecto a que Club América es actualmente el mejor equipo ubicado en la clasificación de la Concacaf para el Mundial de Clubes, un hecho que llenó de emoción a los hinchas de las 'águilas', sus jugadores y al propio cuerpo técnico comandado por André Jardine, quien tomó la vocería y fue el primero en hablar sobre los polémicos hechos.

Le puede interesar: [Video] Inter de Milán amplía su ventaja sobre Barcelona con polémico penal

Polémicas declaraciones de André Jardine tras obtener su cupo al Mundial de Clubes

Club América regresa a una nueva edición del Mundial de Clubes, pero no de la forma en la que se esperaba, ya que obtuvo su cupo tras una polémica decisión que falló en contra del Club León y que lo terminaría dejando sin participación tras incumplir el reglamento.

El equipo de James Rodríguez se pronunció por medio de un comunicado en redes sociales en donde expresó su descontento con respecto a la situación, declaró que aceptaban la decisión y que lucharían para volver a ganarse nuevamente su clasificación a este certamen. Mientras que por el lado de América la situación se la "tomaron muy a pecho" y junto con ello llegaron unas polémicas declaraciones por parte del estratega brasileño, en donde da a conocer que está de acuerdo con la decisión de la FIFA y también aprovechó para exponer el mal comportamiento y decisiones que tomó León.

"Si la FIFA tomó esta decisión es porque algo está mal. El tema de la multipropiedad no es correcto. No es correcto tener dos equipos en una liga tan importante como la mexicana. En las ligas más importantes del mundo no hay esta situación porque esto genera problemas en la competición. La liga mexicana debe hacer algo al respecto en este tema. No debemos ninguna explicación sobre esto a nadie. Estamos felices porque la institución tiene muchos años haciendo grandes torneos, es y ha sido un gran representante del fútbol mexicano y lo vamos a seguir siendo".