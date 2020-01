Jarlan Barrera, jugador de Nacional, habría sido demandado en el TAS

El volante colombiano Jarlan Junior Barrera Escalona regresó al fútbol colombiano a mediados de 2019 para jugar con Atlético Nacional después de un cuestionado paso por Argentina, en donde vistió la camiseta de Rosario Central, sin mucho éxito.

Barrera se sumó a la escuadra 'canalla' después de haber terminado su contrato con Junior de Barranquilla en diciembre de 2018. Y aunque hoy en día pertenece en un 70 % a Nacional y en un 30 % a América de Cali, un nuevo escándalo está próximo a protagonizar.

Lo anterior se debe que Juan Carlos Vásquez, quien se identificó como agente de partidos con escarapela Fifa y abogado especialista en derecho deportivo, afirmó para el programa 'Deportes Sin Tapujos’ de Cali, que en representación de Alessandro Monfrécola y Miguel el ‘Niche’ Guerrero instauró una demanda contra Jarlan Barrera en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La razón de la diligencia se debe a que según él, Barrera tenía firmado un contrato de carácter exclusivo por dos años para que Alessandro Monfrécola y Miguel el ‘Niche’ Guerrero fueran sus representantes. Precisamente al término de 2018, se informó que Monfrécola y Guerrero habrían negociado una vinculación del volante al Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México.

“Alessandro Monfrécola y Miguel Guerrero tienen una sociedad y ellos hacen la gestión de representar al jugador y llevarlo a Tigres de México. En ese tiempo, Jarlan decide irse para Rosario Central con otros representantes y desconoce el contrato con Monfrecola y Guerrero", dijo Vásquez.

Sin embargo, el futbolista decidió irse a Rosario Central de Argentina, a pesar de que supuestamente existía un documento firmado que lo ponía en Tigres.

"El no puede desconocer el paso por Tigres porque sí lo inscribieron en la Federación Mexicana de Fútbol como argumentan los elementos probatorios. Él no puede negar su paso, aunque no haya jugado”, manifestó Vásquez.

Teniendo en cuenta lo anterior, la demanda impuesta en el TAS es por que el jugador desconoció el contrato de representación y tanto Alessandro Monfrécola y Miguel Guerrero exigen el cumplimiento de una cláusula, que se pactó en el vínculo y que establecía un valor para deshacer la sociedad.

“La demanda es porque teniendo el paso por Tigres, con la intermediación de ellos dos, es desconocida por el jugador y posteriormente pasó a Nacional. En el contrato había una cláusula para rescindir el contrato y estamos solicitando al TAS que se aplique esta cláusula”, aseveró.

Finalmente, Vásquez señala que el TAS deberá tomar una decisión y dar a conocer un fallo que sería contra el jugador y no contra Nacional ni Tigres.

"Es al jugador a quien le recae la culpabilidad por no aceptar la representación que estaba firmada; puede ser sancionado un tiempo o deberá cumplir con la sanción del dinero", puntualizó.