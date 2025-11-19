Javier Gandolfi cae de pie; club lo quiere para dirigir Libertadores en 2026

Uno de los entrenadores que pasó ‘sin pena ni gloria’ por el banquillo de Atlético Nacional fue el argentino Javier Gandolfi, quien tenía el objetivo de ganar títulos en el fútbol colombiano y también pelear por la Copa Libertadores 2025, no cumplió como se esperaba y terminó solo con un trofeo de Superliga que sabe a poco, recordando que en el torneo internacional quedó eliminado en la fase de octavos de final.

El estratega de 44 años dejó el banquillo de Nacional en septiembre pasado tras las múltiples críticas a su rendimiento por parte de un gran sector de la hinchada ‘verdolaga’, que explotó tras el error garrafal de una alineación indebida que le costó al equipo perder el partido de liga por 3-0 ante Atlético Bucaramanga.

