Javier Gandolfi cae de pie; club lo quiere para dirigir Libertadores en 2026
El entrenador que dirigió Atlético Nacional ya tendría empleo en otro equipo.
Uno de los entrenadores que pasó ‘sin pena ni gloria’ por el banquillo de Atlético Nacional fue el argentino Javier Gandolfi, quien tenía el objetivo de ganar títulos en el fútbol colombiano y también pelear por la Copa Libertadores 2025, no cumplió como se esperaba y terminó solo con un trofeo de Superliga que sabe a poco, recordando que en el torneo internacional quedó eliminado en la fase de octavos de final.
El estratega de 44 años dejó el banquillo de Nacional en septiembre pasado tras las múltiples críticas a su rendimiento por parte de un gran sector de la hinchada ‘verdolaga’, que explotó tras el error garrafal de una alineación indebida que le costó al equipo perder el partido de liga por 3-0 ante Atlético Bucaramanga.
Gandolfi podría dirigir Copa Libertadores en 2026
Aunque el técnico argentino no tuvo un paso exitoso por Atlético Nacional, sus números no fueron tan malos (22 victorias, 17 empates y 12 derrotas) y su trayectoria internacional sigue cautivando a otros clubes, así quedó demostrado en las últimas horas, pues Gandolfi es fuerte candidato para dirigir un equipo que jugará Copa Libertadores en 2026.
Se trata del Club Atlético Platense, conjunto argentino que sorprendió a todos luego de coronarse campeón del Torneo Apertura 2025, primera consagración de liga en su historia que además le dio boleto para la Libertadores del próximo año.
Habrá que esperar entonces si las negociaciones toman curso y Platense logra un acuerdo con Gandolfi, quien recordemos ya dirigió a Talleres de Córdoba y al conjunto Independiente del Valle.
PLATENSE, A UN PASO DE TENER DT 🦑🆕— Diario Olé (@DiarioOle) November 18, 2025
🔜 El Calamar tendría cerrado a su próximo entrenador: Javier Gandolfi. El ex Talleres viene de dirigir a Atlético Nacional, donde dirigió 51 partidos y consiguió más del 54% de los puntos posibles.
🏆 Debutaría en la final del Trofeo de… pic.twitter.com/oygcreKcDn
Asistente de Gandolfi en Nacional también tiene nuevo empleo
La noticia no solo tiene que ver con Javier Gandolfi, pues el asistente que el técnico tuvo en el banquillo ‘verdolaga’ probará experiencia en la MLS como entrenador en jefe, pues en las últimas horas, Cristian Pellerano fue anunciado como nuevo DT del Club Atlético Atlanta, estratega que firmó contrato hasta diciembre de 2026.
