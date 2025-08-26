Jersson González será nuevo técnico de un equipo en Europa
Será la primera experiencia internacional del entrenador colombiano de 50 años.
Luego de año y medio lejos de la dirección técnica, el vallecaucano Jersson González volverá a ejercer, y lo hará en Europa, pues ha llegado a un acuerdo con un equipo y todo indica que en las próximas horas se firmará el contrato que los ligue por una temporada.
¿En cuál equipo dirigirá Jersson González?
Jersson González será el nuevo director técnico de Bellinzona FC, club que actualmente milita en la segunda división de fútbol de Suiza, y que aspira a pelear por el ascenso durante la temporada 2025-26.
La información la entregó el periodista Mariano Olsen, quien hace varios días afirmó que la negociación iba bien encaminada, y ahora posteó una foto en la cual asegura que el entrenador de 50 años ya está en la sede deportiva de su nuevo equipo y en las próximas hora será anunciado oficialmente.
Una vez se firme el contrato, Jersson González se convertirá en el primer entrenador colombiano en dirigir en el fútbol suizo, una liga que no está muy referenciada en el país, y cuyos equipos más populares son conocidos gracias a sus participaciones en competiciones internacionales de UEFA.
La trayectoria de Jersson González
Conocido en el fútbol colombiano por desempeñarse como mediocampista de primera línea o lateral derecho con muy buena pegada de media distancia, y con pasos por América de Cali y Selección Colombia, Jersson González debutó como entrenador en 2018.
Inicialmente, en su carrera como técnico estuvo al frente del plantel femenino de América de Cali, y luego tuvo un breve paso por el masculino, además dirigió a Llaneros FC mientras estuvo en el Torneo Betplay, y su última experiencia fue en Deportivo Pasto entre noviembre de 2023 y febrero de 2024.
Se espera que en las próximas horas se anuncie oficialmente a Jersson González como nuevo entrenador de Bellinzona FC, un equipo que milita en la Challenge League de Suiza (segunda división), pero que en su palmarés tiene una Supeliga de ese país y tres subtítulos de la Copa Suiza.