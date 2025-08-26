Jersson González será nuevo técnico de un equipo en Europa

Luego de año y medio lejos de la dirección técnica, el vallecaucano Jersson González volverá a ejercer, y lo hará en Europa, pues ha llegado a un acuerdo con un equipo y todo indica que en las próximas horas se firmará el contrato que los ligue por una temporada.

¿En cuál equipo dirigirá Jersson González?

Jersson González será el nuevo director técnico de Bellinzona FC, club que actualmente milita en la segunda división de fútbol de Suiza, y que aspira a pelear por el ascenso durante la temporada 2025-26.

La información la entregó el periodista Mariano Olsen, quien hace varios días afirmó que la negociación iba bien encaminada, y ahora posteó una foto en la cual asegura que el entrenador de 50 años ya está en la sede deportiva de su nuevo equipo y en las próximas hora será anunciado oficialmente.

Una vez se firme el contrato, Jersson González se convertirá en el primer entrenador colombiano en dirigir en el fútbol suizo, una liga que no está muy referenciada en el país, y cuyos equipos más populares son conocidos gracias a sus participaciones en competiciones internacionales de UEFA.