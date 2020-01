Jesurún arremete contra Perdomo y defiende a la Federación en el tema de la boletería

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se defendió contundentemente de las diferentes acusaciones que han recaído sobre él y la entidad que representa en un escándalo por supuestas irregularidades en la adjudicación de la boletería para los partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias.

Según él, “el fútbol no debe dejarse absorber de algunos problemas, unos exagerados y otros reales... El tema de la boletería ha sido tan escandaloso como irresponsable, nos están poniendo como si tuviéramos problemas de tipo penales, no quiero meterme con nadie, pero casi como si fuera paramilitarismo, violadores o cualquier delito penal que nunca existió”, expresó con notoria molestia el directivo en diálogo con el programa ‘De Todo Un Poco’ de Antena 2.

Y complementó defendiendo a la Federación: “La Federación actuó legalmente en este tema y ha sido más un tema mediático protagonizado por una fracción de la entidad que nos está investigando. Es injusto desde todo punto de vista”.

Asimismo, fue consultado por la sorpresiva renuncia de César Pastrana al comité ejecutivo de la FCF: “Con el doctor Pastrana jamás tuve una diferencia que pudiera ocasionar un rompimiento. El ultimo comité ejecutivo fue el lunes y nos quedamos en mi oficina hablando 15 minutos de familia y amigos. Él tomó una decisión que yo respeto”, negando los rumores sobre una fuerte disputa entre ambos.

Y culminó arremetiendo contra Jorge Perdomo y todas las acusaciones que él ha hecho a la FCF y sus directivos: “El doctor Perdomo hizo parte de la decisión que quiso darle oportunidad a todas las empresas de ticket del país a que presentaran una oferta, es claro que se escogió la mejor. Se va el señor Bedoya de la Federación y asumo yo, pasan casi dos años y Perdomo jamás hizo un reparo al tema de la boletería... y cuando sale de la Dimayor dice que se enteró de alguien que dice que hubo unas coimas para adjudicar un contrato y eso es totalmente estúpido. La Federación lo denunció por injuria y por calumnia”, enfatizó.

“No hay derecho a que haya tanta calumnia con un tema que no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún fundamento, lo que ha hecho la SIC es totalmente perverso. No hay ni una sola prueba y estamos en la picota pública por un tema que la Federación no tiene nada que ver. El fútbol colombiano es la alegría del pueblo y unos pocos se la quieren quitar”, cerró Ramón Jesurún defendiendo a la Federación.