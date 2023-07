Jesurún blanqueó los 'misterios' de la selección: salida de Pékermán y llegada de Lorenzo

La Selección Colombia se alista para lo que será su debut en las Eliminatorias Mundialistas. El conjunto tricolor debutará en el mes de septiembre ante Venezuela y Chile en la primera jornada doble de las clasificatorias.

Antes de que el conjunto cafetero tomé la partida para la cita mundialista que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló sobre varios temas en torno al equipo nacional.

Tras varios años de cuestionamientos sobre la manera como se dio el cambio de entrenador en el equipo nacional, Ramón Jesurún aprovechó para hablar sobre el tema. El directivo de la FCF aprovechó para revelar detalles de la marcha de José Pékerman y la llegada de Néstor Lorenzo.

“Es que Pékerman decidió irse, la gente no lo ha querido entender. Pékerman es el que dice ‘no quiero seguir’, si no quiere seguir pues no sigue. Nunca le dijimos a Pékerman que no seguía. Después del Mundial hubo un receso, él tenía contrato hasta agosto y luego retomamos el tema cuando correspondía. Nos dijo en nuestra sala de juntas, ‘muchas gracias, he decidido no continuar con la Selección Colombia’, y no continuó”, fijo inicialmente el directivo en diálogo con 'Diario As'.

Sobre la llegada de Lorenzo, el jefe de la FCF reveló: “Néstor encarna lo que pretendíamos nosotros luego de lo de Qatar. Una persona seria, buen ser humano, líder. De gran conocimiento del FPC por obvias razones. Con experiencia como número uno, tuvo experiencia en Mundial como jugador y DT por los procesos en Brasil y Rusia con nosotros y encarnaba lo que nosotros pretendíamos. En eso el Comité fue tajante y nos apoyó en que el hombre era Néstor Lorenzo”.

Por último, el dirigente recalcó la condición para que los exjugadores trabajen en la selección:“Tienen que prepararse. El exfutbolista tiene varias opciones luego de terminar su carrera, labores de emprendimiento, periodismo, directores técnicos, en fin, pero deben prepararse para esas tareas. Ojalá todos tuvieran esa oportunidad porque sus experiencias siempre serán bienvenidas y útiles”.

Colombia se prepara para lo que será su debut en las clasificatorias. El equipo convocado por Néstor Lorenzo se conocerá en las últimas semanas de agosto.