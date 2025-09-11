Actualizado:
Jesurún confirmó amistoso de Colombia en noviembre; contra campeón africano
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol lo aseguró.
En conversación con el programa ESPN 360, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, aseguró que para los partidos amistosos que tendrá la selección nacional en noviembre de este año, ya están definidos los dos rivales.
Primero afirmó que Nueva Zelanda será el rival del primer partido (selección que al igual que Colombia ya certificó su boleto al Mundial 2026), duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre en el ‘Chase Stadium’ de Florida.
Luego, Jesurún mencionó a la Selección de Nigeria, campeón de la Copa Africana de Naciones en tres ocasiones y recurrente participante de los mundiales de fútbol, equipo que de momento no tiene garantizado su cupo a la cita orbital, pero que podría cristalizarlo en las próximas fechas de las Eliminatorias de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), duelo que de momento no tiene fecha y sede oficial.
Colombia ya tiene programados amistosos para octubre
Cabe recordar que después de culminadas las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, la siguiente fecha FIFA tendrá lugar en octubre, mes donde el equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo se medirá a dos conjuntos que serán anfitriones en el certamen orbital.
Primero contra la Selección de México el próximo sábado 11 de octubre en el ‘AT&T Stadium’ que se ubica en Arlington, Texas (Estados Unidos), mientras que el duelo programado frente a Canadá se jugará tres días después en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey.
¿Qué amistosos tendrá Colombia en 2026?
Ramón Jesurún fue cuestionado acerca de los partidos preparativos que tendrá la Selección Colombia en el año donde se llevará a cabo el Mundial, allí, el presidente de la federación dejó claro que esos compromisos se empezarán a coordinar dependiendo el resultado que arroje el sorteo que la FIFA realizará en diciembre de este año, esto, para determinar los posibles rivales teniendo en cuenta el grupo que tenga Colombia.
