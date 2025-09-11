En conversación con el programa ESPN 360, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, aseguró que para los partidos amistosos que tendrá la selección nacional en noviembre de este año, ya están definidos los dos rivales.

Primero afirmó que Nueva Zelanda será el rival del primer partido (selección que al igual que Colombia ya certificó su boleto al Mundial 2026), duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre en el ‘Chase Stadium’ de Florida.

Luego, Jesurún mencionó a la Selección de Nigeria, campeón de la Copa Africana de Naciones en tres ocasiones y recurrente participante de los mundiales de fútbol, equipo que de momento no tiene garantizado su cupo a la cita orbital, pero que podría cristalizarlo en las próximas fechas de las Eliminatorias de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), duelo que de momento no tiene fecha y sede oficial.

