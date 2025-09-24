Jesurún contó por qué Jhon Durán no fue convocado: ¿Hubo pelea?

Colombia logró sellar la clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Sin duda alguna, entre las grandes dificultades que tuvo Néstor Lorenzo fecha tras fecha fue la convocatoria de delanteros que pudieran estar a la altura y ahí estuvo Jhon Jáder Durán que estaban en un gran momento con el Aston Villa, y en su momento con el Al Nassr, sobre todo en sus primeros partidos.

No obstante, poco a poco dejó de ser protagonista y las lesiones se apoderaron del delantero que actualmente juega en el Fenerbahce. De hecho, fue desconvocado previo al partido contra Argentina en junio y se habló de una pelea contra Néstor Lorenzo y James Rodríguez como la razón de su salida de la concentración.

Luego se habló de lesiones en la espalda de las cuales no se ha podido recuperar, cerrando todo el tema de posibles peleas con Néstor Lorenzo. Carolina Castellanos, periodista de La FM Deportes habló con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), precisamente sobre el tema de Jhon Durán.

RAMÓN JESURÚN REVELÓ QUÉ LLEVÓ A NÉSTOR LORENZO A NO CONVOCAR A JHON DURÁN

Cuando terminó el partido contra la selección de Perú en el que Colombia no pudo romper los ceros, se especuló mucho con la interna del seleccionado cafetero. Una supuesta pelea entre Jhon Jáder Durán, Néstor Lorenzo y James Rodríguez habría sido determinante. De hecho, después de ese partido y la desconvocatoria de Durán, el delantero dejó de ser convocado para las últimas fechas de Eliminatorias.

Por esta razón, Ramón Jesurún explicó las razones que conllevaron a ser liberado y que no permitieron que fuera convocado para las Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, “lo primero es reiterar que jamás hubo pelea. Jamás hubo ni siquiera una fricción. Él en la convocatoria terminó con un dolor muy profundo en la espalda, que el cuerpo médico aceptó que no estaba habilitado para el partido siguiente y por eso sale de la concentración. Regresa al país donde vive y queda demostrado que tenía una lesión”.

Para septiembre se volvió a lesionar con el Fenerbahce, no pudo estar en las Eliminatorias Sudamericanas y hasta ahora no ha regresado. Jesurún también explicó que, “está haciéndose unos tratamientos para curarla. La relación con él es tranquila y transparente, sin ningún tipo de problemas”.

LA CONDICIÓN QUE LE PUSO RAMÓN JESURÚN A JHON JÁDER DURÁN

Con la clasificación de la Selección Colombia para el Mundial de 2026, Néstor Lorenzo deberá definir a sus mejores fichas para afrontar la Copa del Mundo con su convocatoria ideal. Entre esos jugadores podría estar el regreso de Jhon Jáder Durán.

Ante la pregunta del posible regreso de Jhon Jáder Durán, Ramón Jesurún le puso una condición al delantero antioqueño. Seguramente, será la misma para los jugadores que finalmente sean convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, “cuando él regrese, y si recupera su nivel, será convocado por el cuerpo técnico”.

En ese sentido, Jhon Durán debe regresar al Fenerbahce después de esa lesión que ya lleva un mes de ausencia y volver en forma. El delantero antioqueño tendrá que ganarse la confianza del nuevo entrenador, Doménico Tedesco para cumplir con su función de goleador en Turquía.

Jhon Durán regresaría para los amistosos y para el Mundial de 2026, siempre y cuando pueda volver a marcar goles en Turquía y con la necesidad de salir de los problemas que ha tenido con las recurrentes lesiones de espalda. La última información que salió de suelo turco es que tiene una fractura por estrés.