Jesurún defendió el arbitraje colombiano: "errar es de humano"

Este miércoles 21 de mayo, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), se refirió en rueda de prensa conjunta con la Dimayor a la situación actual del arbitraje en el país. En medio de cuestionamientos recientes por decisiones arbitrales en el torneo local, el directivo explicó las acciones emprendidas por las autoridades del fútbol colombiano para fortalecer este aspecto del juego.

Jesurún anunció que esta semana se dio inicio a un nuevo programa de formación para instructores arbitrales con acompañamiento de representantes de la FIFA. "Ayer comenzó un curso de instructores con enviados de FIFA y están ahora mismo reunidos", indicó. Enfatizó además en los recursos que se han destinado al arbitraje nacional: "Nosotros no hacemos si no invertir en el arbitraje y tenemos cifras muy altas, por eso lo llamo inversión y no gasto".

Según el presidente de la FCF, durante 2025 están previstos un total de 19 cursos dirigidos a árbitros, con financiación directa de la Federación y la Dimayor. "Este año tenemos programados 19 cursos, todos pagados por la Federación y Dimayor en la preparación de nuestros árbitros", aseguró.

Jesurún también ofreció una visión más amplia sobre la percepción del arbitraje a nivel global. Recordó un reciente episodio ocurrido en el fútbol español: "El fenómeno en los árbitros sigue siendo el mismo en el mundo. Fíjense lo que pasó en España hace 20 días. Casi se matan por un arbitraje y nadie habló de corrupción; hablaron de una equivocación de un árbitro y que se equivocó el VAR".