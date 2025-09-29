Jesurún destapó verdad de Quintero en la selección: "es como negar a la madre"

Luego de concretar la clasificación al Mundial del 2026 con el triunfo 3-0 ante la Selección de Bolivia, el equipo colombiano tomó un gran respiro y se sacudió de la mala racha de seis partidos en Eliminatorias sin obtener victorias.

El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo logró su boleto a la cita orbital y días después demostró su poderío ofensivo goleando por 6-3 a la Selección de Venezuela, victoria que le ayudó a quedarse con el tercer puesto de las Eliminatorias, solo detrás de Ecuador y Argentina, pero con los mismos 28 puntos del sexto clasificado (Paraguay).

Lea también: Luis Díaz lo tiene claro: Sus compañeros son la clave del buen momento