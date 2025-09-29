Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 12:57
Jesurún destapó verdad de Quintero en la selección: "es como negar a la madre"
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se refirió a un rumor sobre el volante.
Luego de concretar la clasificación al Mundial del 2026 con el triunfo 3-0 ante la Selección de Bolivia, el equipo colombiano tomó un gran respiro y se sacudió de la mala racha de seis partidos en Eliminatorias sin obtener victorias.
El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo logró su boleto a la cita orbital y días después demostró su poderío ofensivo goleando por 6-3 a la Selección de Venezuela, victoria que le ayudó a quedarse con el tercer puesto de las Eliminatorias, solo detrás de Ecuador y Argentina, pero con los mismos 28 puntos del sexto clasificado (Paraguay).
Jesurún habló de la posible salida de Juanfer Quintero de la selección
Cuando el equipo ‘Tricolor’ pasaba por un difícil momento en las Eliminatorias y empató 0-0 con Perú en Barranquilla, no solo salió a la luz el rumor de la pelea entre Jhon Jader Durán con Néstor Lorenzo, sino también se habló de un posible deseo de varios jugadores de salir de la selección ante su poca cantidad de minutos con el DT argentino.
Uno de esos jugadores que habría confesado su descontento y su posibilidad de salir de la Selección Colombia fue Juan Fernando Quintero, una información que fue desmentida recientemente por el presidente de la FCF, Ramón Jesurún.
“Él jamás lo expresó”
El mandamás de la Federación Colombiana de Fútbol habló con la periodista Salomé Fajardo y explicó que Juanfer nunca ha expresado su deseo de salir de la selección, jugador con el que asegura tener una constante comunicación.
“Yo hablo con Juanfer constantemente, es de los jugadores de la selección con los que más hablo, él jamás expresó que no quiere estar en la selección, eso es como negar a tu madre, no estar en la selección no está hecho para una persona en sus cinco sentidos, han habido excepciones en otras selecciones, pero ninguno se le ha pasado eso por la cabeza”, aseguró Jesurún, desmintiendo cualquier versión que pone a jugadores fuera del equipo debido a su falta de minutos.
