Jesurún lo confirma: Lorenzo no contaría con jugadores de la Liga Betplay ante Paraguay

Ramón Jesurún habló sobre lo que viene para la Selección Colombia antes del inicio de las Eliminatorias Mundialistas al 2026. El máximo dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol defendió los planes del cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo.

En medio de las novedades sobre el proceso que viene adelantando el entrenador argentino, el dirigente aprovechó para reconocer la gr5an aceptación que ha tenido Lorenzo entre los jugadores. Adicionalmente reconoció que probablemente para el amistoso ante Paraguay no podrán estar algunos jugadores de los microciclos.

Sobre el objetivo del partido amistoso ante Paraguay, el dirigente reconoció que el plan del equipo nacional y su entrenador es poder observar a los nuevos jugadores.

"La idea es mover el equipo, que el nuevo cuerpo técnico tenga la opción de ver jugadores, presentar los esquemas como quiere afrontar las Eliminatorias y Copa América. Es una fecha atípica, por estar próximo al Mundial, pero se busca aprovechar una cierta liberalidad de contar con ciertos futbolistas”, afirmó Jesurún.

El dirigente también manifestó que Néstor Lorenzo no quiere afectar las finales de la Liga BetPlay y seguramente no contará con algunos jugadores llamados al microciclo, a menos de que sus equipos hayan concluido su etapa en el torneo.

"La mayor parte de jugadores están afuera del país. No vamos a interrumpir los ciclos de los equipos que estén disputando las finales del fútbol colombiano, eso no se hará, pero sí habrá jugadores, de pronto, de algún club que no clasifique. Ahora, en su mayoría serán internacionales", dijo el dirigente en dialogo con Blu.

Por ahora, el conjunto cafetero espera para volver a tener a sus jugadores a disposición y empezar a trabajar pensando en el inicio de las Eliminatorias.