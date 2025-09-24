Jesurún no se guardó nada sobre la continuidad Lorenzo en Colombia

La Selección Colombia vuelve a celebrar su clasificación a un certamen mundialista tras su ausencia en la edición que se llevó a cabo en Catar 2022. La 'tricolor' sufrió durante la eliminatoria sudamericana, con un mal momento deportivo que se extendió por seis fechas en las que no conseguía la victoria, pero al final su jerarquía le permitió brillar en las últimas jornadas para quedarse con su respectivo cupo directo.

Durante el mal momento por el cual pasaron y que puso en riesgo la clasificación, fue bastante cuestionada la continuidad del estratega, Néstor Lorenzo. Los hinchas ejercieron presión, se menciona que hubo problemas en el camerino, pero el argentino siempre contó con el respaldo de la directiva de la FCF encabezada por el presidente, Ramón Jesurún, quien confirmó que jamás se puso en duda su continuidad y que se está planeando un proyecto a futuro con él.

Le puede interesar: El calendario de la Selección Colombia Sub 20 en el Mundial

Jesurún confirmó el respaldo a Lorenzo en la selección y su continuidad

Colombia puede "dormir tranquilo" sabiendo que se ganó de buena manera su cupo directo a la Copa Mundial 2026 y por la cual se deberán empezar a preparar también con partidos amistosos de alto nivel para llegar de la mejor manera al certamen mundialista que se llevará a cabo a partir del mes de junio del siguiente año.

En medio de la organización de estos respectivos partidos y sin el peso de las eliminatorias, Ramón Jesurún se encargó de hablar en Más Fútbol FM con respecto a seguir trabajando con Lorenzo, no solo para el Mundial, tal como ya estaba pactado e su contrato inicial, sino también para manejar un proyecto a futuro tras su destacable rendimiento y el cual siempre apoyó.