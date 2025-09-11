Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 17:55
Jesurún ratifica su objetivo para el Mundial: "mentalidad campeona"
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló del cambio de chip en las selecciones Colombia.
Después de que la Selección Colombia asegurara su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 se generó cierta polémica en el país por las declaraciones de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien afirmó que el equipo nacional podría soñar con una brillante actuación y hasta luchar por el título.
"Vamos por el Mundial de Fútbol, vamos a soñar, por qué no soñar. A estas alturas de la vida aspiro al título", dijo.
Jesurún mantuvo su posición
Este jueves 11 de septiembre, el directivo reiteró su postura en diálogo con La Fm Más Fútbol, en donde aseguró que la idea de la FCF es cambiar el chip de mentalidad por el de mentalidad campeona.
"Yo lo tengo muy claro, nosotros, y vengo como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, como representante del fútbol, desde hace tres o cuatro años diciendo que tenemos que cambiar nuestro chip de mentalidad ganadora, que por mucho tiempo nos acompañó por el de mentalidad campeona", dijo.
Jesurún explicó que el objetivo es que todas las categorías de las selecciones nacionales luchen por el título en los certámenes que disputen.
"Es para todas nuestras categorías y géneros, creo que necesitamos el toque para llegar a la excelencia, estamos aptos para eso, no es descabellado decirlo", agregó.
Finalmente, el directivo reiteró que si le vuelven a preguntar si el objetivo de Colombia será ser campeón del Mundo en 2026, este mantendrá su postura.
"Si me preguntan que si creemos que vamos a ser campeones mundiales, yo no voy a reñir con lo que he dicho. Nuestro chip ahora es mentalidad campeona y el Mundial de fútbol es un torneo en el que hay que tener mentalidad de campeones", sentenció.
Fuente
Antena 2