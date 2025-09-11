Jesurún ratifica su objetivo para el Mundial: "mentalidad campeona"

Jesurún mantuvo su posición

Este jueves 11 de septiembre, el directivo reiteró su postura en diálogo con La Fm Más Fútbol, en donde aseguró que la idea de la FCF es cambiar el chip de mentalidad por el de mentalidad campeona.

"Yo lo tengo muy claro, nosotros, y vengo como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, como representante del fútbol, desde hace tres o cuatro años diciendo que tenemos que cambiar nuestro chip de mentalidad ganadora, que por mucho tiempo nos acompañó por el de mentalidad campeona", dijo.

Jesurún explicó que el objetivo es que todas las categorías de las selecciones nacionales luchen por el título en los certámenes que disputen.

"Es para todas nuestras categorías y géneros, creo que necesitamos el toque para llegar a la excelencia, estamos aptos para eso, no es descabellado decirlo", agregó.