Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, resaltó en La FM el trabajo de la Selección Colombia sub 17 que clasificó a la final del mundial de la categoría en la India.

El directivo destacó la labor que se ha venido haciendo en las diferentes categorías y aclaró el tema de los premios, teniendo en cuenta los incentivos de la FIFA en categorías menores.

Clasificación por primera vez a una final FIFA

"Lo primero son ellas, indudablemente, su comportamiento deportivo y personal, es extraordinario. Lo mismo que el excelente cuerpo técnico que tenemos. Detrás de todo esto hay un esfuerzo de la Federación, que es silencioso porque nadie se da cuenta, pero realmente la preparación que le hemos dado a todas estas selecciones femeninas, ha sido muy grande. Partidos amistosos internacionales e inversiones que hemos hecho, han dado un fruto muy grande. Por primera vez en la historia del fútbol colombiano, una selección llega a una final de un mundial de la FIFA".

Los premios a la Selección femenina

"Yo me refería a que los torneos FIFA y los torneos Conmebol solo entregan premios en categoría mayores. Este torneo efectivamente no es de mayores y no porque sea femenino; los masculinos tampoco reciben premios en categorías sub 20, sub 17 y sub 15. Obviamente, me faltó ser un poco más explícito; las críticas fueron por la falta de claridad de mi parte. Cuando estas selecciones clasificaron en las eliminatorias de Conmebol, recibieron un premio. La sub 20 recibió premio por lo que hizo en el mundial y también por lo que hizo en las Eliminatorias; la de mayores (femenina) que también clasificó al mundial, recibió un jugosísimo premio por parte de la Federación".

Las críticas a los directivos

"Acá le dieron más importancia a una mala declaración mía, supuestamente... sabemos que a nosotros los directivos nos critican todo y no nos perdonan nada. Sabemos que eso es así y estamos preparados para ello. Estamos felices de haberle entregado a la nación el mejor resultado deportivo de la historia".