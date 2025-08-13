Jesurún tomó decisión con el futuro del DT de Colombia para la Eliminatoria

La Selección Colombia sigue dando de qué hablar, no solo por el reciente mercado de fichajes en donde el protagonismo se lo han robado varias figuras de la 'tricolor', sino porque se aproximan también varias competencias de gran categoría en distintas ramas, entre ellas algunos Mundiales.

Frente a esta situación se deben tomar medidas al respecto para obtener resultados positivos que le permitan a la selección dejar el nombre del país en lo más alto e incluso llegar a ilusionarse con un posible título. La Selección Colombia Femenina es una de las más laureadas y la que tendrá por delante varios retos, uno de los más importantes los Juegos Olímpicos 2028, los cuales afrontaría nuevamente bajo el mando del estratega, Angelo Marsiglia, tal como lo dio a conocer Ramón Jesurún.

Jesurún confirmó la continuidad de Marsiglia al mando de la Selección Colombia

Recientemente en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo un masivo evento llamado Football Axis Summit, el cual contó con conferencias centrales y espacios de networking, donde se abordaron las tendencias, los desafíos y las oportunidades que marcarán el futuro del fútbol colombiano.

En este evento participaron precisamente, Ramón Jesurún, Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González, quienes dieron pistas sobre lo que se tiene planeado a largo plazo en el FPC, pero también el trabajo que se hará con las respectivas categorías de las selecciones, en donde una de las prioridades son los Juegos Olímpicos y clasificar a la Copa Mundial 2027. Para cumplir con estos dos objetivos, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, reveló que quiere seguir contando con Ángelo Marsiglia.