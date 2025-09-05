Jesurún tomó radical decisión para Colombia tras clasificación al Mundial

La Selección Colombia por fin concretó su cupo para disputar la Copa Mundial 2026, en donde el proceso tardó más de lo esperado, pero el equipo comandado por Néstor Lorenzo lo consiguió en el partido de la jornada 17 ante Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

La 'tricolor' se robó el protagonismo de la eliminatoria nuevamente al golear a la Selección de Bolivia, pero esta no fue la única noticia alentadora que recibieron los fanáticos de la 'tricolor', ya que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó un ambicioso plan que tiene para llegar bien preparados al Mundial.

Ramón Jesurún confirmó 4 amistosos para la Selección Colombia

La 'tricolor' hizo respetar su condición de local en Barranquilla frente a la Selección de Bolivia y con un planteamiento sólido por parte de Néstor Lorenzo se logró imponer con goleada 3-0, en donde los protagonistas fueron Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jhon Córdoba.

Colombia concretó su clasificación a la Copa Mundial al golear en condición de local, con más de 30.000 espectadores en el Estadio Metropolitano, a la Selección de Bolivia. Con este resultado, la 'tricolor' se quedó con uno de los seis cupos directos al certamen mundialista 2026. y ahora deberá seguir haciendo valer este buen momento por el que está pasando y realizar una buena participación en el Mundial, por lo que Jesurún dio a conocer que ya tenía cuatro partidos amistosos programados.