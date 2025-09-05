Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 14:07
Jesurún tomó radical decisión para Colombia tras clasificación al Mundial
Ramón Jesurún confirmó el proyecto que tiene para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.
La Selección Colombia por fin concretó su cupo para disputar la Copa Mundial 2026, en donde el proceso tardó más de lo esperado, pero el equipo comandado por Néstor Lorenzo lo consiguió en el partido de la jornada 17 ante Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
La 'tricolor' se robó el protagonismo de la eliminatoria nuevamente al golear a la Selección de Bolivia, pero esta no fue la única noticia alentadora que recibieron los fanáticos de la 'tricolor', ya que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó un ambicioso plan que tiene para llegar bien preparados al Mundial.
Ramón Jesurún confirmó 4 amistosos para la Selección Colombia
La 'tricolor' hizo respetar su condición de local en Barranquilla frente a la Selección de Bolivia y con un planteamiento sólido por parte de Néstor Lorenzo se logró imponer con goleada 3-0, en donde los protagonistas fueron Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jhon Córdoba.
Colombia concretó su clasificación a la Copa Mundial al golear en condición de local, con más de 30.000 espectadores en el Estadio Metropolitano, a la Selección de Bolivia. Con este resultado, la 'tricolor' se quedó con uno de los seis cupos directos al certamen mundialista 2026. y ahora deberá seguir haciendo valer este buen momento por el que está pasando y realizar una buena participación en el Mundial, por lo que Jesurún dio a conocer que ya tenía cuatro partidos amistosos programados.
"Lo logramos evacuar, lo logramos solucionar y lo más importante es que le cumplimos al pueblo colombiano y estamos nuevamente en un Mundial. Lo primero era clasificar hoy, tenemos cuatro partidos amistosos debidamente contratados en los Estados Unidos y ya miraremos los partidos en marzo y junio que estarán en base a los resultados del sorteo del próximo 5 de diciembre que es donde la FIFA define los grupos para el Mundial".
¿Cuándo inicia el Mundial 2026?
El Mundial de Fútbol 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026, con un partido inaugural en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México. La competición se extenderá hasta el domingo 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputará la gran final en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos).
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
