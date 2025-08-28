Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 21:41
Jhohan Romaña cambia de liga; club quiere unir a tres Selección Colombia
El defensor antioqueño podría ser convocado a la Selección Colombia para los partidos de septiembre.
El nombre de Jhohan Romaña ha venido tomando fuerza en ciertos sectores de la prensa colombiana, el zaguero central de 26 años viene destacándose con buen rendimiento en San Lorenzo de Almagro a tal punto de ser pedido por muchos para conformar la Selección Colombia.
El jugador que se formó en las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín y que ha vestido las camisetas de clubes como Guaraní, Austin (MLS) y Olimpia, ha sido llamado a ser uno de los nuevos jugadores que se encarguen de hacer presencia en la zona defensiva del equipo ‘Tricolor’.
Jhohan Romaña está cerca de cambiar de equipo
El futbolista que podría recibir su primera convocatoria de Selección Colombia para los partidos de septiembre en las Eliminatorias al Mundial 2026, estaría viviendo sus últimos días en San Lorenzo, club en el que milita desde enero del 2024.
Así lo confirmó el periodista Juan José Buscalia en el programa radial Blog Deportivo, mencionando que el Vasco da Gama está muy interesado en contar con los servicios del zaguero colombiano, tanto que ya preparan oferta de 6 millones de dólares por el traspaso, recordando que Romaña tiene contrato vigente con San Lorenzo hasta diciembre de 2026.
Vasco da Gama quiere fichar otro jugador colombiano
El equipo con sede en Río de Janeiro, que ya había fichado en este mercado de fichajes a Carlos Andrés el ‘Tinito’ Gómez (quien llegó procedente del Stade Rennes de Francia en condición de préstamo) y que está a punto anunciar la incorporación del también defensor Carlos Cuesta, sumaría otro joven jugador colombiano a sus filas.
Cuesta llegaría al equipo carioca bajo préstamo y con una opción de compra que según reportes ronda los 6 millones de euros, una cifra que ya habrían acordado con el Galatasaray, quien decidió no tener en cuenta al defensor colombiano para esta temporada.
