Jhohan Romaña cambia de liga; club quiere unir a tres Selección Colombia

El nombre de Jhohan Romaña ha venido tomando fuerza en ciertos sectores de la prensa colombiana, el zaguero central de 26 años viene destacándose con buen rendimiento en San Lorenzo de Almagro a tal punto de ser pedido por muchos para conformar la Selección Colombia.

El jugador que se formó en las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín y que ha vestido las camisetas de clubes como Guaraní, Austin (MLS) y Olimpia, ha sido llamado a ser uno de los nuevos jugadores que se encarguen de hacer presencia en la zona defensiva del equipo ‘Tricolor’.

